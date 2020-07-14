Шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков объявил об уходе с поста после того, как несколько девушек обвинили его в сексуальных домогательствах, а одна из них рассказала, что он был свидетелем группового изнасилования на вечеринке в собственной квартире.

12 июля парикмахер Виолета Эр запустила в Twitter тред об опыте отношений с абьюзером. Его подхватили другие девушки, и многие истории коснулись бывших или действующих сотрудников российских медиа, в том числе Простакова и фоторедактора "МБХ медиа" Андрея Золотова. Разные девушки рассказали о приставаниях со стороны шеф-редактора издания, а одна из них сообщила, что несколько человек изнасиловали пьяную гостью на вечеринке у Простакова. В этом, по ее словам, "немного поучаствовал Золотов", а Простаков сидел на подоконнике и мастурбировал.

"Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины. Участники этой истории бурно смеялись над тем, что она "шлюха"", - написала пользовательница. Простаков в ответ признал, что не всегда различает "веселое общение и приставания", принес извинения и добавил, что уже полгода занимается корректированием поведения с психотерапевтом.

Позже он удалил свой аккаунт в Twitter и написал развернутый пост в Telegram о событиях той вечеринки. Он заявил, что подробностей не помнит, потому что был сильно пьян, и принес извинения.

"Понимаю, как это звучит, но я не помню ту ночь. Возможно, я не увидел чего-то, что должен был увидеть. Возможно, что-то воспринял не так, как был должен. Я не помню. Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это", - написал Простаков. Он принял упреки в "неподобающем поведении" и попросил прощения у девушек, которых "обижал".

"Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации", - объяснил он, добавив, что в сложившейся ситуации не считает возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа".

Коллега Простакова Андрей Золотов заявил, что изнасилования на той вечеринке не было, а был "групповой секс по обоюдному согласию", в котором сам он не участвовал. Он отметил, что был очень пьян, и выразил сожаление, что "никак не повлиял на то, чтобы этой ситуации вообще не случилось". Он также попросил прощения за то, что "причинил людям боль".

Обвинения в треде прозвучали также в адрес руководителя проектов Сбербанка Сергея Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, "Мел", "Газета.Ru", "Известия" и т.д. Бывшие коллеги Миненко сообщили о его многочисленных попытках склонения к сексу и оскорблениях. В одном из сообщений говорится, что он тайно записывал на видео свой секс с женщинами и потом показывал друзьям.

В изнасиловании также обвинили SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова. Девушки рассказали, что он настойчиво приставал к ним, склонял к сексу, и это считалось типичным для него поведением. Одна из пользовательниц написала, что Гафаров изнасиловал ее на вечеринке и извинился за это спустя два года.