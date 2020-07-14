Роскомнадзор зачищает YouTube от апокалиптических проповедей схиигумена Сергия

Moscow-Live.ru Пиарщика монастыря заставят удалить ролик с призывами схиигумена Сергия судить Владимира Путина и патриарха Кирилла

Всеволод Могучев / Youtube.com

Пиарщика монастыря заставят удалить ролик с призывами схиигумена Сергия судить Владимира Путина и патриарха Кирилла, которые, по его утверждению, развязывают войну со странами-соседями и "ведут страну по пути цифровизации".

Пиарщик Сергия (Романова) Всеволод Могучев получил письмо от Роскомнадзора с требованием удалить его радикальную проповедь. "Как законопослушный гражданин я сделаю это в течении суток", - заявил Могучев. Его слова приводит 66.ru.

Видео, которое не устроило Роскомнадзор, Могучев опубликовал после заседания церковного суда, который лишил Сергия сана священника. Оно вышло под названием "Иуды". В ролике Сергий заявил, что Россией правит Берл Лазар - главный раввин. Схимонах назвал его "руководителем фашистской секты хабад" и посланником Мошиаха. Кроме того, в управлении Россией, по версии Сергия, участвует Хазарский каганат. Это средневековое государство, созданное кочевниками-хазарами еще в VII веке нашей эры и просуществовавшее около 300 лет. Однако схимонах верит, что государство хазар не только продолжает существовать, но и обрело небывалое могущество.

Своих последователей Сергий призвал вставать в народное ополчение и создать народный собор, который будет судить "предателей и изменников родины: Владимира Путина, патриарха Кирилла, Берл Лазара". Мятежный церковнослужитель также призвал защитить Среднеуральский монастырь, куда стекаются его сторонники.

Это не первая странная проповедь схиигумена, который сумел внушить такие же убеждения десяткам последователей.

Весной в интернете была опубликована видеозапись выступления схиигумена Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны", в который якобы хотят поместить россиян. Отец Сергий говорил также, что граждан "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным. Впоследствии он также заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия, и посоветовал "писать во все церковные суды" для привлечения их к ответственности.

Еще в одном видео Сергий нелестно высказался в адрес Русской православной церкви: СМИ даже сообщили, что он назвал РПЦ главным врагом России. Последователи отца Сергия заявили, что его слова про врага России были вырваны из контекста, и уточнили, что Русская православная церковь, по мнению схиигумена, является главным врагом "для врагов нашей страны". "А уж кто нам враг, тут надо разбираться", - заявил один из сторонников Сергия.

В одном из роликов Сергий призвал не голосовать за поправки в Конституцию. По его словам, через эти поправки будет "узаконена рабовладельческая власть". Видео с последним призывом соратник монаха удалил из интернета по требованию Генпрокуратуры.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменили административное правонарушение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

7 июля Мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области признала схимонаха виновным в распространении в интернете фейков под видом достоверной информации, оштрафовав его на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.

Тем не менее опальный священник выпустил еще одно видео, в котором потребовал от президента России Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему, пригрозив в ином случае начать "полномасштабную духовную войну".

"В три дня я наведу порядок в России", - заявил Сергий, назвав президента и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скрытыми врагами России. По его словам, они привели страну к открытому богоборчеству, закрытию храмов и человеконенавистничеству, в то время как Россией управляют "хабадники во главе с Берл Лазаром". В Московском патриархате заявление отца Сергия назвали неадекватным.

Пытаясь задавить схизму в зародыше, Екатеринбургская епархия запретила шести священникам Среднеуральского монастыря проводить богослужения до церковного суда. А в перспективе Среднеуральский монастырь могут расформировать, считает сектовед Александр Дворкин. По его словам, Сергий фактически превратился в лидера тоталитарной секты, возникшей в недрах РПЦ при попустительстве церковных властей.

"Лорд Актон сказал: "Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно". И Сергий в этом смысле абсолютно развращенный человек, - говорит Александр Дворкин. - Он настолько уверился в собственной непогрешимости, всевластии и неуязвимости, что пожалуйста. Он сидел тихо, затем начал пробовать: раз - епархия ничего, попробовал больше - снова ничего, еще больше - епархия опять молчит. Он решил, что теперь ему море по колено. Тем более он сталкивается с таким обожанием, почитанием со всех сторон".

По словам сектоведа, схиигумен Сергий "утратил адекватное восприятие жизни". "Он не общается с обычными людьми, а только с теми, кто смотрит на него снизу вверх, целует ручку и говорит с придыханием. Он забыл, какими бывают нормальные люди, и не представляет себе, что кто-то может ему возразить (и при этом быть не жидомасоном)", - добавил эксперт.

По его словам, налицо все признаки тоталитарной секты: есть непогрешимый лидер (гуру), который контролирует сознание своей паствы, лишенной критического мышления; есть эксплуатация, так как некоторые продают собственность, относят деньги в монастырь, бесплатно на него работают, бьют и используют на тяжелой работе детей.