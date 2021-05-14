Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предупредила о возможном повышении заболеваемости в столице и призвала горожан сделать прививку от COVID-19, передает ТАСС. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости.

"Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - сказала она.

Ракова добавила, что при этом москвичи уже научились жить в условиях коронавируса и соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры, которые обеспечивают минимизацию рисков заболеть.

"На сегодняшний день у каждого москвича, гражданина нашей страны существует возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Возможности для вакцинации в Москве не ограничены. <...> Эффективность свою вакцина доказала", - отметила заммэра.

Ракова также напомнила москвичам о возможности привиться двумя вакцинами - не только "Спутником V", но и "ЭпиВакКороной". Она уточнила, что в столице действуют сто пунктов вакцинации. На приеме следует сообщить врачу, какую вакцину вы хотите использовать.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 131 235 случаев заражения, из них 3 818 за последние сутки - это максимум с 17 января. Выздоровели 1 020 683 человека, умерли 19 128.