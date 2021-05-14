В Новосибирске прошел чемпионат "Могильный беспредел" по скоростной копке могил

Новосибирск News / youtube.com

В Новосибирске "прошли уникальные соревнования по скоростной копке могил", сообщает "Вести Новосибирск". Первое место в турнире "Могильный беспредел" занял союз ритуальных организаций "Наследие" из Омска.

Чемпионат состоялся в парке "Каменка", который находится напротив новосибирского крематория. Ради участия в соревнованиях туда приехали профессиональные могильщики со всей Сибири. За победу и денежный приз боролись семь команд, уточняет Znak.com.

Среди критериев, по которым оценивалось мастерство могильщиков, указаны соответствие выкопанной ямы оговоренным размерам (200 см - длина, 80 см - ширина и 160 см - глубина) и аккуратное выполнение земляных работ, к которым привлекается бригада из двух человек. "Измерителем стал гроб, который помещали в вырытые за максимально короткий промежуток времени могилы", - отмечается в сообщении.

Конкурс проводится при участии департамента инноваций мэрии, уточняет телеграм-канал "Коалиция Новосибирск 2020".

На опубликованных кадрах мужчины с лопатами в руках быстро "зарывались в землю" под смех и радостные комментарии зрителей, видевших в происходящем курьезное развлечение.

Как сообщает компания "Некрополь 21 век", цель соревнований вполне серьезная - "поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг".

Но, судя по комментариям в соцсетях, мероприятие вызвало скорее обратный эффект и отторжение. "С дна все стучат. Ждем конкурсы на скоростное вскрытие и кремирование", - написала одна из интернет-пользовательниц. Задумку чиновников комментаторы назвали "идиотизмом" и "дурдомом".

Ранее "Вести Новосибирск" сообщали о переносе мероприятия из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Первоначально чемпионат среди могильщиков должен был пройти во Владивостоке.

Добавим, профессия могильщика, хотя в ней вряд ли можно найти что-то "инновационное", становится все более актуальной в России. Смертность в стране бьет рекорды: естественная убыль населения выросла в первые месяцы 2021 года в два раза по сравнению с показателями прошлогоднего аналогичного периода.

Численность населения России по состоянию на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 миллионов человек, но после присоединения Крыма на начало 2015 года население выросло до 146,3 миллионов человек (без Крыма такое же количество населения было в России в 2001 году, а абсолютный минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 миллиона человек).