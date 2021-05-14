11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

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Ученики и персонал школы N27 по адресу ул. Нурсултана Назарбаева, 48 в Казани эвакуированы днем в пятницу после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщил журналистам представитель мэрии республиканской столицы, передает "Интерфакс".

"После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе N27 дети эвакуированы в школу 41. Это около 80 детей. Пока один корпус обследован, ничего не обнаружено", - сказал он.

Позднее пресс-служба мэрии Казани объявила, что саперы не нашли взрывчатку в школе. "Как показало обследование, вызов оказался ложный", - сообщили в городской администрации.

Минувшей ночью поступило сообщение о заложенной бомбе в казанской школе N174. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологи и машина скорой помощи. Как сообщили очевидцы ночного происшествия, из здания эвакуировали находящихся там людей.

Ранее в Казани эвакуировали жителей многоэтажки на проспекте Универсиады и один из домов в Деревне Универсиады.

Напомним, утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где подорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь из полуавтоматического ружья. В итоге погибли семь учеников восьмого "А" класса (три девочки и четыре мальчика), а также 25-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальной школе.