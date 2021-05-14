В московском аэропорту Шереметьево задержали бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина, сына бывшего губернатора и спецпредставителя президента РФ Николая Меркушкина. Об этом сообщает ТАСС, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, Меркушкин-младший пытался улететь в Минск. Его задержали в рамках дела о взятке. По версии следствия, ее дали главе Центрального банка Мордовии Александру Тренькину за отказ от проверки Мордовпромстройбанка, в котором были серьезные нарушения. Одним из бенефициаров банка был Меркушкин-младший.

Взятка передавалась под видом выкупа у дочери представителя банка принадлежащих ему акций ОАО по заведомо завышенной цене. При рыночной стоимости в 40 тыс. рублей за акции было заплачено 7 млн рублей, передает "Интерфакс".

Кроме того, Меркушкин-младший проходит еще по одному уголовному делу, связанному с хищением средств при покупке собственности комплекса "Мордовэкспоцентр", рассказал Хинштейн. По данным следствия, сумма ущерба составляет 217 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела о получении взятки (статья 290 УК РФ) и даче взятки (статья 291 УК РФ). Меркушкина-младшего везут в Мордовию, где ему намерены предъявить обвинение по одному из этих дел.

В апреле депутат Александр Хинштейн обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь к уголовной ответственности Алексея Меркушкина, причастного к двум коррупционным преступлениям.

Николай Меркушкин занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка". В 1995-2012 годах он возглавлял республику Мордовия, а затем стал губернатором Самарской области. На этой должности Меркушкин находился с 2012 по 2017 год.

Алексей Меркушкин - младший сын Николая Меркушкина, родился в июне 1978 года в Саранске. В 2000 году он получил диплом Мордовского госуниверситета по специальности юриспруденция, в 2004 году Меркушкин-младший окончил Плехановскую академию, защитив диссертацию и получив степень кандидата экономических наук.

Алексей Меркушкин - известный в Мордовии бизнесмен, в 2012 году его назначили вице-премьером правительства республики. Он был ответственен за подготовку региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года: в Саранске состоялись несколько матчей мундиаля.

Его отец Николай Меркушкин, став в 2012 году губернатором Самарской области, тоже готовил регион к чемпионату мира. Но в сентябре 2017 года подал в отставку и стал специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Глава государства Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. При этом он получает добавку к пенсии из бюджета Самарской области.

Алексея Меркушкина и еще нескольких человек считают членами "клана" Меркушкиных, который в течение 1995-2012 годов бессменно управлял республикой, пишет 63.ru.

В августе 2020 года в орбиту уголовного преследования попал бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин. Он тоже работал в команде Николая Меркушкина - сначала в Мордовии, потом в Самарской области.

Самарским Минстроем Гришин руководил с 2012 года. Этот пост он покинул по собственному желанию в 2016 году и перешел на работу в Счетную палату РФ. А в 2019 году стал проректором по общим вопросам в Московском государственном университете.

Экс-главу Минстроя задержали в Москве при поддержке Росгвардии. В особняке Гришина стоимостью 360 млн рублей в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете провели обыски. Стражи порядка изъяли деньги, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы.

Суд на время следствия выбрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Из мордовской команды экс-губернатора Меркушкина при новом главе региона Дмитрии Азарове в правительстве Самарской области остался работать только министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, утверждает 63.ru.