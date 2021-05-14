"Открытые медиа": В московском метро уволены десятки сотрудников из-за акции в поддержку Навального

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав неформальной беседе с руководством некоторые узнают, что это связано с регистрацией на сайте оппозиционного политика Алексея Навального либо с посещением митинга

Стоп-кадр видео Рупор Москвы / Youtube.com

Из-за апрельской акции в поддержку Алексея Навального из Московского метрополитена уволили уже около 40 сотрудников, сообщил "Открытым медиа" заместитель председателя независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василий Шеляков. Ранее "Дождь" рассказал всего о двух увольнениях.

"Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном", - рассказал Василий Шеляков. По его словам, всем предлагают два экземпляра заявления об увольнении на выбор: по соглашению сторон или - в случае отказа - по статье за прогул.

"Меня уволили за прогул, хотя у меня есть люди, которые видели меня на рабочем месте и готовы рассказать об этом", - отметил в разговоре с "ОМ" теперь уже бывший инженер-электроник первой дистанции службы связи Семен Стукалов.

В неформальной беседе с руководством некоторые узнают, что это связано с регистрацией на сайте оппозиционного политика Алексея Навального либо с посещением митинга. Причем для увольнения достаточно и того, чтобы в "черный список" попал не сам работник, а его родственник. Об этом написал в телеграм-канале депутат Мосгордумы от партии "Справедливая Россия" Михаил Тимонов. По его данным, собираются уволить несколько сотен работников подземки. Он сообщает, что по депо были разосланы списки тех, кто фигурировал в "базе сторонников Навального" либо тех, у кого в базе оказались родственники, и этих людей под любым предлогом начальство якобы предписало уволить до 14 мая.

"Меня уволили вчера, и нас таких много. Пока я сам находился в Управлении [городским транспортом], минимум семь человек тоже приходили туда за тем же, - рассказал дежурный Службы движения. - У меня есть сведения от коллег, что только за вчера из метро было уволено свыше 200 человек".

Сейчас профсоюз собирает обращения, чтобы начать работу по составлению коллективного иска. "Увольнение по соглашению сторон, конечно, будет тяжело обжаловать, а кого уволили на больничном, надо восстанавливать, это незаконное увольнение", - отмечает Василий Шеляков.

В пресс-службе метрополитена на запрос "Открытых медиа" не ответили.

В конце апреля "МБХ медиа" сообщило об увольнении из Мосгортранса инженера-технолога Яны Холодовой, которая зарегистрировалась на сайте "Свободу Навальному".

22 апреля - на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального - Холодову вызвали к начальству. Замдиректора по контролю качеству Роман Чурилов потребовал, чтобы она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло после того, как в сеть выложили персональные данные людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!". В списке оказались и персональные данные Холодовой. Начальник заявил ей, что "информация" об увольнении "пришла сверху". В разговоре с девушкой Роман Чурилов признал, что требовать увольнения незаконно, однако "что он может сделать?", писал Znak.com.

Разговор с начальником Холодова записала на диктофон и выложила в сеть. Тогда, после огласки, девушке заявили, что разговора с начальством "не было", и она может продолжать работать. Но затем девушку все же уволили по п. "в" ч. 6 ст. 81 ТК (разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей), рассказала юрист "Правозащиты Открытки" Алена Борисова. Основанием для расторжения трудового договора стало размещение Холодовой в сети аудиозаписи разговора со своим начальником, где он просил ее уволиться по собственному желанию.

Напомним, на сайте "Свободу Навальному!" регистрировались сотни тысяч потенциальных участников митинга за освобождение оппозиционера. Уже 2 апреля неизвестные получили доступ к базе адресов электронной почты тех, кто зарегистрировался по адресу free.navalny.com. А спустя две недели люди, оставившие на сайте свои адреса, начали получать сообщения с угрозами. Данные получили также работодатели этих людей и сотрудники силовых структур.

За этим последовали увольнения. Как писала "Медуза"*, лишились работы не менее шести сотрудников ВГТРК. К другим поддержавшим Навального россиянам приходили с проверками полицейские. Некоторых опрошенных силовики предупредили о возможной уголовной ответственности, в разговоре с другими не исключили вероятность ареста или штрафа. "Если не остановишься, можем и пару патронов подложить", - пересказывал слова сотрудника полиции Владимир из Пятигорска.

Анастасии Зориной из Южно-Сахалинска в день митинга звонили с незнакомого номера; в приложении GetContact он записан как "Черт", "Сукин сын" и "Мусара". Представляться мужчина не стал, но говорил с ней как старый знакомый, вспоминала девушка. "Что он из какого-то штаба и для участия в митинге им нужна помощь: подготовить слезоточивый газ, горючие смеси и самодельные взрывные устройства, - рассказала Зорина. - Причем звучал он так, будто я прямо должна это сделать - раз уж согласилась участвовать в митинге".

По данным "Медузы"*, следы взлома сайта "Свободу Навальному" ведут к людям, связанным с Администрацией президента РФ.