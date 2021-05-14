Госдума намерена ввести штрафы за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен законом, и существенно расширить санкции за сбор и распространение персональных данных силовиков

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав 13 мая комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроекты об ужесточении административной и уголовной ответственности за разглашение сведений о силовиках

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Госдума намерена ввести штрафы за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен законом, и существенно расширить санкции за сбор и распространение персональных данных силовиков. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за разглашение ограниченно доступных данных лицами, получившими их по службе, внес депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарев. Под новые санкции могут попасть как журналисты-расследователи, так и обычные граждане - за перепост их публикаций, пишет "Коммерсант".

13 мая комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроекты об ужесточении административной и уголовной ответственности за разглашение сведений о силовиках. Проект поправок, увеличивающий с 1 тыс. до 10 тыс. руб. штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, был внесен еще в сентябре 2020 года единороссами Василием Пискаревым и Дмитрием Вяткиным. В феврале этого года группа депутатов во главе с Пискаревым предложила ввести уголовную ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудника правоохранительных или контролирующих органов (о смене места жительства, замене документов и т. д.), а также его близких. Речь вновь шла об ответственности лица, которому эти сведения стали известны в связи с его служебной деятельностью. Cейчас разглашение таких данных карается, только если это деяние совершено "в целях воспрепятствования служебной деятельности" сотрудника.

Ко второму чтению проекта поправок к КоАП Пискарев предложил дополнить кодекс новой статьей 13.14.1, которая вводит наказание за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это составит до 10 тыс. руб. для физических лиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Кроме того, депутат предложил увеличить штрафы за "нарушение предусмотренных законодательством о госзащите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе" (ст. 17.13 КоАП) с нынешних 500 руб. до 70 тыс. руб. для граждан, до 300 тыс. руб. для должностных лиц. Депутат также предложил наказывать должностных лиц дисквалификацией на срок до трех лет, а для юридических лиц ввести штраф до полумиллиона рублей.

Более того, Пискарев предложил добавить к ст. 17.13 вторую часть, предусматривающую наказание за сбор, передачу ("распространение, предоставление, доступ") персональных данных военнослужащих, судей, прокурорских работников, сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга", а также персональных данных их близких. Для граждан штраф составит до 40 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет), для индивидуальных предпринимателей - до 200 тыс. руб. и для юрлиц - до 300 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной его появления стала расширяющаяся практика несанкционированного опубликования сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов. По мнению авторов, целями таких действий "зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)". Профильный комитет поддержал поправки, против выступили только представитель ЛДПР Сергей Иванов и член КПРФ Юрий Синельщиков.

Сергей Иванов полагает, что новая инициатива нарушает право граждан на получение информации, и попасть под действие законопроекта могут обычные граждане - например, за репост в соцсетях информации журналистского расследования, содержащего персональные данные силовиков. Депутат считает, что законопроект вызван событиями в Белоруссии, где протестующие против президента Александра Лукашенко создали Telegram-канал для публикации персональных данных силовиков, участвовавших в подавлении протестов.

В России также предпринимались попытки деанонимизации силовиков, принимавших участие в разгоне несанкционированных митингов, связанных с выборами в Мосгордуму в 2019 году. А в конце 2020 года были опубликованы расследования, касающиеся предполагаемого отравления Алексея Навального и основанные на анализе данных об авиаперелетах и телефонных переговорах сотрудников силовых структур. В связи с этим были возбуждены как минимум два уголовных дела о торговле сведениями из служебной базы данных "Розыск-Магистраль", а полицейских из Самары и Санкт-Петербурга обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК).

Редактор интернет-издания Sota Vision Алексей Обухов заявил, что новые поправки к КоАП не повлияют на регулярный выпуск расследований - "множество информации находится в открытом доступе, главное уметь искать". Другие журналисты отмечают, что новые запреты приведут лишь к переходу расследователей на независимые и иностранные блог-платформы, а сами расследователи будут продолжать деятельность, переехав за границу.