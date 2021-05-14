Судья Арбитражного суда Москвы Карине Мороз вынесла решение о взыскании 466,7 тыс. рублей с "Авиационной холдинговой компании „Сухой"" в пользу "Омского машиностроительного конструкторского бюро" и сопроводила это подписью "НО НЕ УВЕРЕНА".

Текст судебного акта судьи Мороз с такой фразой был опубликован на сайте суда, затем файл с решением удалили из карточки дела. Первыми, как пишет "Медиазона", на это обратили внимание Telegram-канал "Арбитр".

"На данный момент выясняется причина возникновения данной фразы в судебном акте. Будет проведена служебная проверка", - сообщила представительница Арбитражного суда.

Напомним, в январе в другом решении Арбитражного суда Москвы нашли фразу "письку сосите", оставленную в решении судьи Екатерины Игнатовой. После служебной проверки суд уволил нескольких сотрудников.