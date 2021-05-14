Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Чешские службы безопасности подозревают россиян в причастности к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года

Policie České republiky

Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс". Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года N243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.

Для Чехии это число составит 19 человек, для США - ноль. Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

Впервые термин "недружественные государства" появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественным государствам" можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.

Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников, вместо того чтобы аккредитовывать дипломатов или технических сотрудников. Обычно речь идет о должностях делопроизводителей, секретарей, врачей и консультантов.

При этом российские посольства чаще используют для работы на таких должностях дипломатов, членов их семей и аккредитованных административно-технических сотрудников.

После выхода указа российского президента посольство США в Москве предупредило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Российский МИД в ответ на это предположил, что американские дипломаты разучились работать или занимаются чем-то еще.

Однако утром 14 мая посольство объявило, что российское правительство проинформировало дипломатов о намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России. В связи с этим дипмиссия пообещала до 16 июля возобновить предоставление обычных услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальных услуг, а также выдачу иммиграционных виз в экстренных случаях.