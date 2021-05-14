Сургутский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима создателя сайта "Чиновник.ру" Эдуарда Шмонина по делу о вымогательстве и публикации интимного видео депутата

Телеканал Югра / youtube.com

Сургутский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима создателя сайта "Чиновник.ру" Эдуарда Шмонина по делу о вымогательстве и публикации интимного видео депутата. Об этом сообщила прокуратура ХМАО.

По первому делу его обвиняли в том, что он требовал 3,5 млн рублей у героя вышедшего на "Чиновник.ру" в феврале 2019 года материала. По данным Neft, речь идет о бывшем депутате Нефтеюганска Евгении Вострикове. Второе дело было заведено в связи с публикацией на том же сайте в декабре 2016 года интимного видео с участием бывшего депутата думы Нижневартовска от ЛДПР Вадима Никандрова и еще одного члена партии.

Сам сайт сейчас недоступен, но копии нескольких его страниц сохранены в Web Archive, пишет "Медиазона". В феврале 2016 года там была статья о Вострикове "Депутат Нефтеюганска - киллер и убийца?". А обнаружить декабрьскую запись в архиве не удалось. Эдуард Шмонин говорил, что на тот момент уже не имел отношения к сайту, поскольку продал его.

Эдуарда Шмонина также обвиняли по статьям о клевете (статья 128.1 УК), нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК) и еще по нескольким эпизодам вымогательства (статья 163 УК), однако суд в феврале прекратил их из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Журналиста задержали в апреле 2017 года, после чего он провел в СИЗО десять месяцев. Перед этим, в феврале 2017 года, в редакции "Чиновник.ру" и блога Шмонина "Общественное телевидение Югры" прошли обыски.

Радио "Свобода"* обращало внимание на то, что дела о клевете и распространении порнографии на Шмонина возбудили после выхода его видео "Криминальная нефть" о хищении нефти под Нижневартовском через врезки в нефтепроводе входящего в "Роснефть" "Самотлорнефтегаза". Упоминавшиеся там сотрудники компании, в том числе генерал ФСБ в отставке Игорь Верстаков, а также сотрудник ФСБ Роман Черногор писали на Шмонина заявления. В видео говорилось, что они "за денежное вознаграждение не припятствовали работе криминальных структур".

Эдуард Шмонин позднее рассказал, что примерно через месяц после ареста его вывели на допрос в тюменском СИЗО. По его словам, в кабинете были двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ из Москвы. Их интересовали заказчики статьи "Криминальная нефть".

"У тебя есть три варианта выйти отсюда: первый - ногами вперед, второй - берешь на себя все предъявленные обвинения, мы тебя выпускаем под подписку и ты уезжаешь за границу, третий - ты рассказываешь про тех, кто за тобой стоит, и получаешь статус свидетеля", - говорили контрразведчики Шмонину.

После отказа назвать заказчиков один из чекистов надел на голову Шмонина полиэтиленовый пакет, а второй приложил к бедру электрошокер. Получив удар током, Шмонин потерял сознание. Когда он очнулся, ему показали динамо-машину для пытки электричеством и предложили подумать о будущем.

Вернувшись в камеру, Шмонин написал жалобу, но наутро его вызвал начальник СИЗО, который пообещал, что пытки не повторятся, если он будет молчать. Через пару дней до Шмонина дошли слухи о скорой отставке руководителя тюменской ФСБ Вадима Пятилетова, в июле он подал в отставку, а про Шмонина в ФСБ "забыли", оставив его дело полиции.

Слушания уголовного дела начались в августе 2019 года. На первом же заседании судья Сургутского городского суда Сергей Усынин предложил Шмонину закрыть дело за истечением срока давности по большинству эпизодов, правда, тогда журналисту пришлось бы признать вину. Эдуард Шмонин отказался. Процесс был объявлен закрытым (из-за демонстрации полового члена в одном из эпизодов).

В марте 2020 года стало известно, что следствие потеряло огромное количество вещдоков: сотни дисков с архивом, флешки, телефоны, изъятые при обыске, на которых, по утверждению журналиста, находятся доказательства его невиновности. Шмонин попросил привлечь следователей к ответственности за хищение вещдоков, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Часть дисков потом, правда, нашлась, но посмотреть их содержимое суду не удалось по техническим причинам.

Эдуард Шмонин родился в Свердловской области. В юности он "мечтал стать вором в законе", отмечало радио "Свобода"*. В 1990-е годы он получил два срока за квартирные кражи. После освобождения Шмонин занялся сначала бизнесом с цветными металлами в городе Надым (ХМАО), а потом решил стать журналистом.

Екатеринбургские знакомые прочитали ему годовой курс "Реклама и пиар", а в начале 2000-х Шмонин создал журнал "Надым", где публиковались хвалебные статьи про местные предприятия и их руководителей. Позднее им были созданы журналы "Сургут" и "Север News". "Я тогда понял, что задача журналиста - чтобы ему платили за то, что он не пишет", - откровенно говорил Шмонин, имея в виду, что, по его мнению, журналист должен искать "компромат", чтобы высокопоставленные чиновники платили ему за сохранение этой информации в тайне.

В 2010-м в том же ХМАО Шмонин создал сайт "Чиновник.ру", а в 2015-м "Общественное телевидение Югры". Первые семь лет эти СМИ якобы спонсировались губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Рабочая переписка Шмонина и его телефонные переговоры также свидетельствуют, что в 2016 году одним из основных спонсоров "ОТ Югры" был Александр Петерман, в разные годы депутат Думы Нижневартовска, президент группы компаний "Славтэк", которая инвестирует в самые разные бизнесы - от производства колбасы до ресторанов и радиостанций. С именем Петермана связывают криминальные разборки и ОПГ 1990-х - начала 2000-х. Сам Петерман влияние на редакционную политику "ОТ Югры" отрицает, хотя подтверждает некоторые денежные переводы, в том числе жене Шмонина во время его содержания под стражей, отмечала "Свобода"*.

К моменту выхода "Криминальной нефти" Шмонин рассорился со многими влиятельными людьми в регионе, в том числе с губернатором Натальей Комаровой и ее окружением.