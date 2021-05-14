По данным ведомства, вечером 11 мая подросток в соцсетях отправил двум сверстникам видео со стрельбой и сообщил о якобы существующей опасности гибели людей

Moscow-Live / Светлана Пашкульская

Против 17-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 11 мая подросток в соцсетях отправил двум сверстникам видео со стрельбой и сообщил о якобы существующей опасности гибели людей. Однако информация о готовящемся теракте не подтвердилась. Сотрудники регионального ФСБ России вместе с полицейскими установили местонахождение автора видео.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск. У подростка изъяли компьютерную технику и мобильные средства связи, с помощью которых он выходил в соцсети. Сотрудники не нашли предметов, указывающих на планирование теракта.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.