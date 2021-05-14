Минюст пополнил перечень СМИ-иноагентов, внеся в него информационный портал VTimes*

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав Как сообщается на сайте Минюста РФ, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io*

VTimes*

Минюст пополнил перечень СМИ-иноагентов, внеся в него информационный портал VTimes*. Как сообщается на сайте Минюста РФ, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер N 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io*. Причина внесения ресурса в список не сообщается.

VTimes* отреагировал на включение в список СМИ-иноагентов. "Ни VTimes*, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. VTimes* направили запрос в Минюст", - говорится в заявлении редакции.

Издание Vtimes* было основано в конце июля 2020 года журналистами "Ведомостей", уволившимися в знак протеста против действий нового руководства. Они объявили о сборе средств на развитие проекта. "Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. Мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе за свободу слова, высокие стандарты журналистики и доступность информации", - говорилось в обращении.

Советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал "Ведомости", писала "Медуза"*.

Кризис в "Ведомостях" начался в марте 2020 года после назначения и. о. главного редактора Андрея Шмарова - редакция обвинила его в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы. В мае газету купил близкий к Кремлю издатель "ФедералПресс" Иван Еремин, после чего Шмаров был официально утвержден в должности главреда. После этого часть журналистов, в том числе пятеро заместителей главного редактора, покинули "Ведомости".

"В 50 с лишним лет уже поздно начинать заниматься проституцией, тело дряблое и мало кого привлекает, мне кажется. Надо продолжать жить, как ты жил большую часть жизни", - говорил один из создателей Vtimes* Александр Губский, комментируя vc.ru свое решение участвовать в проекте ради продолжения борьбы за независимую журналистику и свободу слова.

Он также отметил, что некоторые коллеги вообще покидают журналистику из-за растущих рисков. Особенно это касается тех, кто писал про "некоторые сегменты бизнеса", осторожно выразился Александр Губский. "Большая часть ушедших журналистов "Ведомостей", которые писали про эти сектора, ушли из журналистики совсем. Перешли в пиар, в консалтинг, в другие сферы. Понятно почему: там больше денег и, наверное, стабильнее будущее. Доходов в медиа, которые были в 2012-2013 годы, больше не будет. Да и сама по себе судьба журналистики и ее будущее как минимум сейчас для многих совсем не очевидна", - добавил он.

Напомним, в 2017 году в России был принят закон о СМИ - иностранных агентах. Впоследствии действие закона несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для изданий, признанных иностранными агентами, создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают их создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям.

Кроме того, статус иностранного агента усложняет цитирование материалов таких изданий, затрудняет их общение с государственными органами и лишает возможности привлекать рекламодателей. А невыполнение ограничительных условий может повлечь блокировку на территории России и возбуждение уголовного дела против руководства СМИ. 1 мая стало известно, что статус иностранного агента в России могут получить большинство работающих на русском языке иностранных СМИ, что должно ограничить их влияние на российскую аудиторию.

Возможность подобной "блокады" иностранных СМИ обсуждалась на заседании Совета безопасности России 16 апреля, в котором принимали участие президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.

Список СМИ, подлежащих блокированию, не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, такие как BBC. Другой источник, близкий к Совбезу, подтвердил, что на последнем совещании иностранные СМИ действительно обсуждались, но не в контексте "блокады", а в контексте информационных обменов и необходимости "отличать СМИ от инструментов спецслужб".