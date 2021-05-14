Прорыв случился на Карамовском месторождении в Пуровском районе, разработка ведется компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Из трубопровода в окружающую среду попало 3 тыс. куб. м нефти. По утверждению "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", речь идет не о 3 тыс. куб. м нефти на месторождении, а о примерно 0,85 т жидкости.

В Ямало-Ненецком автономном округе в Пуровском районе произошел крупный разлив нефти на Карамовском нефтяном месторождении, где прорвало внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 мм, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Из трубопровода в окружающую среду попало 3 тыс. куб. м нефти. Карамовское месторождение, находящееся примерно в 50 км от города Ноябрьск, разрабатывается компанией ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

При этом, как уточнили в компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", примерная площадь загрязнения составила 250 кв. м. По данным компании, речь идет не о 3 тыс. куб. м нефти на месторождении, а о примерно 0,85 т жидкости, сообщает ТАСС.

По его словам представителя экстренных служб, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты, а транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке.

Позднее в администрации района сообщили, что ситуация находится под контролем, угрозы водным объектам нет.

В марте в том же регионе также произошел прорыв трубопровода на Ярайнерском нефтяном месторождении дочерней компании "Норникеля". Тогда площадь разлива нефти составила 1100 квадратных метров. В феврале 2021 года суд взыскал с "Норникеля" 146,177 млрд рублей, что стало крупнейшей в российской истории выплатой за ущерб экологии.