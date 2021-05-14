До 16 июля посольство США в Москве возобновляет предоставление обычных услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальных услуг

АГН Москва / Сергей Киселев

Российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на найм иностранцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта американского посольства, до 16 июля посольство США в Москве возобновляет предоставление обычных услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальных услуг.

Кроме того, посольство будет заниматься выдачей иммиграционных виз в приоритетных и экстренных случаях. При этом о возобновлении выдачи неиммиграционных виз российским гражданам не сообщается.

Ранее дипломаты получили уведомление от российского правительства о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Эти ограничения были определены указом президента РФ Владимира Путина. Их предполагается распространять на государства, совершившие "недружественные действия" по отношению к России.

Указ ограничивает (может установить при необходимости полный запрет) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, "совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами в РФ.

После этого стало известно, что посольство Соединенных Штатов в РФ намерено сократить штат сотрудников на 75 процентов. Как сообщалось, с 12 мая посольство будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Россиянам аналогичные услуги будут доступны только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Кроме того, в дипмиссии рекомендовали американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.