Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Ми-24 был сбит 9 ноября возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества за "отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", членов экипажа сбитого Азербайджаном в Армении российского вертолета Ми-24: старшего лейтенанта Владислава Грязина, а также, посмертно, майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федину. Указ опубликован на сайте Кремля.

Ми-24 был сбит 9 ноября возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. По данным российского Минобороны, вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), он потерял управление и упал в горной местности на армянской территории.

Двое членов экипажа погибли, третий был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. По данным Telegram-канала Baza, он успел выпрыгнуть из вертолета.

МИД Азербайджана извинился перед российской стороной, признав, что военные республики сбили Ми-24 по ошибке "в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны". При этом в ведомстве отметили, что вертолет летел в темное время суток, и ранее российская военно-воздушная не была замечена в этом районе. Баку также выразил готовность выплатить России компенсацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично извинился перед Путиным за трагедию в телефонном разговоре. В республике по факту уничтожения вертолета возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности, имевшим место в военное время и в боевых условиях.

В России возбуждено дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), но, по словам источника "Интерфакса", в ходе расследования оно, "скорее всего, будет переквалифицировано на более тяжкое". В Армении уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух или более лиц" и "развязывание или ведение агрессивной войны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу объяснил, что Россия приняла извинения Азербайджана из-за "моментальной реакции" Алиева и готовности страны провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных. "Безусловно, мы будем ожидать информацию на этот счет", - сказал Песков и назвал неуместным вопрос, доверяет ли Россия Азербайджану в плане тщательности расследования.

11 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью РБК назвал ракетный удар по вертолету "трагической случайностью" и "неприятным инцидентом", отметив, что "в такой обстановке всякое может случиться". "Это трагическая случайность, но знаете, как говорят: на войне как на войне, всякое может быть", - сказал он.

Российский МИД охарактеризовал эти слова посла как "большую ошибку". "Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявили в ведомстве и выразили надежду на то, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений" в связи с трагедией. Замглавы администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева назвал комментарий Бюльбюль оглы неуместным.