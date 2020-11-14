В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек.
Всего в стране выявлено 1 903 253 заболевших и 32 834 умерших. Из больниц за сутки выписано 18 626 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529.
В Москве подтверждено 6427 новых случаев заражения, это один из самых высоких показателей в столице за все время пандемии. Скончались 69 человек. В Петербурге суточный прирост заболевших приближается к двум тысячам: там выявлено 1852 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 6427 (69)
Санкт-Петербург - 1852 (64)
Московская область - 786 (14)
Нижегородская область - 441 (11)
Республика Карелия - 386 (1)
Архангельская область - 345
Красноярский край - 328 (13)
Свердловская область - 327 (8)
Воронежская область - 310 (10)
Ростовская область - 309 (18)
Республика Коми - 284
Хабаровский край - 270 (1)
Иркутская область - 263 (16)
Забайкальский край - 259 (3)
Мурманская область - 255 (9)
Алтайский край - 241 (9)
Республика Бурятия - 237 (8)
Волгоградская область - 234 (4)
Омская область - 227
Саратовская область - 225 (2)
Пермский край - 222 (6)
Ульяновская область - 220 (8)
Республика Саха (Якутия) - 219 (5)
Приморский край - 214 (3)
Томская область - 213
Ставропольский край - 212 (7)
Самарская область - 211 (3)
Челябинская область - 207
Республика Крым - 207 (7)
Ханты-Мансийский АО - 205 (7)
Кировская область - 199 (1)
Ленинградская область - 192
Ямало-Ненецкий АО - 192 (7)
Оренбургская область - 190
Тверская область - 186 (3)
Новосибирская область - 186 (4)
Кемеровская область - 183 (6)
Ярославская область - 175
Республика Хакасия - 173 (3)
Тюменская область - 168 (4)
Амурская область - 165
Белгородская область - 162 (1)
Пензенская область - 162 (3)
Брянская область - 160 (6)
Краснодарский край - 156 (5)
Псковская область - 152
Калининградская область - 151
Курская область - 147 (3)
Удмуртская Республика - 147 (3)
Ивановская область - 146 (4)
Новгородская область - 140
Калужская область - 137
Костромская область - 137 (4)
Вологодская область - 135
Орловская область - 134 (2)
Тульская область - 134
Астраханская область - 134 (4)
Владимирская область - 126
Республика Алтай - 123
Сахалинская область - 115
Республика Башкортостан - 114 (1)
Тамбовская область - 113
Рязанская область - 111
Смоленская область - 108 (2)
Республика Дагестан - 104 (7)
Республика Тыва - 104
Липецкая область - 98 (1)
Курганская область - 94
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Мордовия - 89
Республика Калмыкия - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 85 (2)
Чувашская Республика - 83
Республика Адыгея - 74
Республика Ингушетия - 73 (2)
Республика Северная Осетия - 70
Республика Татарстан - 69 (2)
Камчатский край - 59
Севастополь - 54 (4)
Чеченская Республика - 53
Республика Марий Эл - 48 (1)
Магаданская область - 46
Еврейская АО - 23
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 3