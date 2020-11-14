В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране выявлено 1 903 253 заболевших и 32 834 умерших. Из больниц за сутки выписано 18 626 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек.

Всего в стране выявлено 1 903 253 заболевших и 32 834 умерших. Из больниц за сутки выписано 18 626 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529.

В Москве подтверждено 6427 новых случаев заражения, это один из самых высоких показателей в столице за все время пандемии. Скончались 69 человек. В Петербурге суточный прирост заболевших приближается к двум тысячам: там выявлено 1852 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 6427 (69)

Санкт-Петербург - 1852 (64)

Московская область - 786 (14)

Нижегородская область - 441 (11)

Республика Карелия - 386 (1)

Архангельская область - 345

Красноярский край - 328 (13)

Свердловская область - 327 (8)

Воронежская область - 310 (10)

Ростовская область - 309 (18)

Республика Коми - 284

Хабаровский край - 270 (1)

Иркутская область - 263 (16)

Забайкальский край - 259 (3)

Мурманская область - 255 (9)

Алтайский край - 241 (9)

Республика Бурятия - 237 (8)

Волгоградская область - 234 (4)

Омская область - 227

Саратовская область - 225 (2)

Пермский край - 222 (6)

Ульяновская область - 220 (8)

Республика Саха (Якутия) - 219 (5)

Приморский край - 214 (3)

Томская область - 213

Ставропольский край - 212 (7)

Самарская область - 211 (3)

Челябинская область - 207

Республика Крым - 207 (7)

Ханты-Мансийский АО - 205 (7)

Кировская область - 199 (1)

Ленинградская область - 192

Ямало-Ненецкий АО - 192 (7)

Оренбургская область - 190

Тверская область - 186 (3)

Новосибирская область - 186 (4)

Кемеровская область - 183 (6)

Ярославская область - 175

Республика Хакасия - 173 (3)

Тюменская область - 168 (4)

Амурская область - 165

Белгородская область - 162 (1)

Пензенская область - 162 (3)

Брянская область - 160 (6)

Краснодарский край - 156 (5)

Псковская область - 152

Калининградская область - 151

Курская область - 147 (3)

Удмуртская Республика - 147 (3)

Ивановская область - 146 (4)

Новгородская область - 140

Калужская область - 137

Костромская область - 137 (4)

Вологодская область - 135

Орловская область - 134 (2)

Тульская область - 134

Астраханская область - 134 (4)

Владимирская область - 126

Республика Алтай - 123

Сахалинская область - 115

Республика Башкортостан - 114 (1)

Тамбовская область - 113

Рязанская область - 111

Смоленская область - 108 (2)

Республика Дагестан - 104 (7)

Республика Тыва - 104

Липецкая область - 98 (1)

Курганская область - 94

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Республика Мордовия - 89

Республика Калмыкия - 87

Кабардино-Балкарская Республика - 85 (2)

Чувашская Республика - 83

Республика Адыгея - 74

Республика Ингушетия - 73 (2)

Республика Северная Осетия - 70

Республика Татарстан - 69 (2)

Камчатский край - 59

Севастополь - 54 (4)

Чеченская Республика - 53

Республика Марий Эл - 48 (1)

Магаданская область - 46

Еврейская АО - 23

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 3

