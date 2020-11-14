Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением включил грибы и трюфели в перечень сельскохозяйственной продукции, что означает для российских производителей грибов снижение ставки налога на прибыль до 0%

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Пресс-служба Президента России

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением включил грибы и трюфели в перечень сельскохозяйственной продукции, что означает для российских производителей грибов снижение ставки налога на прибыль до 0%. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.

Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а грибницы, мицеллий тепличных шампиньонов и других грибов выделены в подраздел "Мицеллий грибов". Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

В 2019 году Плодоовощной союз попросил Минсельхоз отнести грибы к сельскохозяйственной продукции в части налогообложения, так как, по мнению союза, производители грибов находились в неравных условиях с другими производителями сельхозпродукции, пояснил РИА "Новости" директор организации Михаил Глушков.

The Bell отмечает, что одним из крупнейших производителей грибов в России является компания "Грибная радуга", в которой 70% принадлежит зятю Мишустина Михаилу Удодову, женатому на сестре премьера Наталии Стениной. Компания производит 17 тысяч тонн грибов в год.

В начале ноября Удодов отчитался в Facebook, что по итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Грибной радуги" выросла на 18% год и достигла 1,88 млрд рублей. Налоговые начисления в бюджеты всех уровней увеличились на 77,6% и достигли почти 200 млн рублей.

В Подмосковье грибным бизнесом планировал заняться младший сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка. В 2019 году он продал 100% долей в компании "Агро-регион", созданной в в Зарайском районе для проекта по выращиванию шампиньонов, объяснив это вовлеченностью в множество других проектов, для которых нужны инвестиции.