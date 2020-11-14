Московскому ЦУМу грозит штраф до 1 млн рублей из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами, сообщает Telegram-канал оперативного штаба столицы.

"Магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты. Представитель администрации ЦУМ приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение необходимых мер защиты как работниками, как и посетителями.

Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин сообщил, что в очереди за смартфонами стояли несколько десятков человек, что спровоцировало давку.

Штрафы по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП составляют от 100 до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, организации грозит штраф до одного миллиона рублей либо приостановка деятельности на три месяца. В конце сентября ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.

Официальные продажи новых смартфонов iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стартовали во всем мире 13 ноября. Портал Wilsa.com отмечает, что в этом году никто не стоял перед магазином за несколько дней, хотя на сайтах объявлений встречались предложения подежурить в очереди за плату.

При этом очередями сопровождалось начало продаж в Москве именно моделей iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, а не представленных в конце октября iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые покупатели в очереди к магазину re:Store на Тверской улице появились в 5 утра, передает РИА "Новости".

Официальная цена iPhone 12 mini в России, по данным Apple, составляет от 70 до 85 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - от 110 до 140 тысяч рублей. Спустя день после появления новых смартфонов в продаже владельцы начали перепродавать их на сайтах объявлений с наценкой в среднем в 10-15 тысяч рублей.