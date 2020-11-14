Власти Тувы ограничили использование тувинских госсимволов, названия республики и производных слов в названиях сайтов, страниц и мессенджеров без разрешения регионального правительства. Прием ходатайств о согласовании названий, в которых встречаются слова "Республика Тыва" и "Тува", заканчивается 9 декабря. Рассмотрением заявок занимается государственная комиссия при главе Тувы по вопросам государственных символов.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал соответствующий закон еще в мае 2020 года. Как пишет "Тайга.инфо", прежде об это не сообщалось публично. В октябре правительство республики внесло необходимые изменения в свое постановление от 2011 года.

Поводом для отклонения ходатайства может стать недостоверная информация заявителя, если название ресурса полностью или частично воспроизводит название существующих ресурсов, в том числе официальных ресурсов госвласти Тувы, не соответствует нормам русского или тувинского языков, если на сайте присутствуют обозначения, противоречащие общественным интересам или нарушающим законы.

В Минюсте региона изданию TMG News сообщили, что название интернет-ресурса придется сменить, если публикуемые сообщения, по мнению комиссии, "подрывают имидж Тувы или представляют республику в неблаговидном свете". Также вопросы возникнут, если название "Тыва" будет использоваться в сочетании с любым "недостойным" словом.

За несогласованное использование слов "Республика Тыва" и "Тува" предусмотрены штрафы: для граждан - от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - 5-6 тысяч рублей; для юридических лиц - 40-50 тысяч рублей. Если владельцами пабликов являются неустановленные лица, дело будет передано в полицию. После 9 декабря Минсвязи Тувы будет просить администраторов соцсетей блокировать сообщества нарушителей.

Исполняющий обязанности министра юстиции Тувы Буян Ховалыг пояснил "Газете.Ru", что закон не запрещает использовать наименования региона, а "устанавливает процедуру для использования официальных наименований". Такая мера, по его словам, призвана защитить честь и достоинство республики и ее жителей.

"Основной причиной послужило то, что некоторые группы, у которых в названии были слова "Тува", порочили честь и достоинство нашей республики. Это нарушало интересы большинства жителей нашего региона. В этих группах широко использовалась ненормативная лексика. Это тоже был один из критериев", - объяснил Ховалыг.

Некоторые паблики уже начали менять названия: так, группа "Тыва Новости" в соцсети "ВКонтакте" стала именоваться "Новости с Родины Шойгу". По мнению администраторов сообщества, власти Тувы пытаются ограничить свободу высказываний в интернете и избавиться от критики, хотя имидж самого бедного региона России "портят в первую очередь чиновники", передает портал "Сибирь.Реалии".