Иван Сафронов

Московский городской суд / ВКонтакте Оглашение в Лефортовском районном суде Москвы постановления о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене, 2 сентября 2020 года

Московский городской суд / ВКонтакте

14 октября исполняется 100 дней с момента пребывания бывшего журналиста Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. За это время ни общественности, ни адвокатам, ни самому Сафронову так и не было предъявлено никаких доказательств его вины. Журналисту даже не объяснили, в чем конкретно его обвиняют. Российские СМИ в связи с этим запустили акцию в его поддержку.

Известные издания, телеканалы и радиостанции разместили на своих сайтах специальные материалы о Сафронове и баннеры с его фотографией и надписью "От статей до статьи". Они ведут на сайт freesafronov.ru, созданный коллегами и друзьями журналиста, либо на подборку новостей о нем.

"Цель флешмоба - не дать читателям забыть о том, что ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела Ивана Сафронова от общественности, сам Иван отрицает вину, а его коллеги помнят о нем и выражают ему свою поддержку", - поясняется в Telegram-канале "Свободу Сафронову!"

В акции принимают участие "Новая газета", ИД "Коммерсант", РБК, VTimes (сетевое издание, созданное бывшими журналистами "Ведомостей"), журнал "Холод", телеканал "Дождь", журнал "Дискурс", "Ведомости", Daily Storm, The Bell, "МБХ медиа", "Открытые Медиа", "Сноб", "Эхо Москвы" и другие известные СМИ.

Адвокат Ивана Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов рассказал в интервью "Коммерсанту FM", что за сто дней дело не сдвинулось с мертвой точки, продолжается предварительное следствие.

"Иван продолжается находиться в самом строгом по условиям содержания изоляторе "Лефортово". К сожалению, ситуация с пандемией добавила трудностей, потому что видеть его в этом изоляторе становится все сложнее и сложнее", - отметил адвокат, объяснив, что к своим подзащитным могут пройти только два адвоката в день. "К сожалению, эти эпидемиологические условия на руку нашим процессуальным оппонентам", - констатировал он.

Павлов в последний раз виделся с Сафроновым на следственном действии 12 октября, но следователь в это время не дает защитникам общаться с журналистом. Следующее судебное заседание по мере пресечения для Сафорнова должно состояться в декабре. "Если, конечно, не произойдет что-то такое, мы все этого ждем, что следователь извинится, скажет "извините - ошиблись" и освободит Ивана Сафронова", - добавил защитник.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле знают, что дело Сафронова "вызывает повышенный интерес у коллег по цеху", и тоже волнуются за судьбу журналиста. Однако "специфика этого дела и ряд ограничений, который обусловлен спецификой этого дела", не позволяет предавать все его детали широкой огласке. По словам Пескова, "это просто невозможно".

"Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда". - посоветовал он. Отвечая на вопрос, верят ли в Кремле в предъявленное Сафрнову обвинение, Песков заявил, что главным критерием является то, "насколько суд посчитает убедительными предъявленные доказательства".

"Здесь главное - это доверие суда, судебное решение - это основной критерий. Это не общественное разбирательство. В стране есть четкое законодательство, которое не является общественным измерением", - цитирует Пескова "Коммерсант".