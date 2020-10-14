В России установлен новый абсолютный максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии

АГН Москва / Кирилл Зыков За сутки выявлен 14 231 заболевший в 84 регионах

АГН Москва / Андрей Никеричев

В России снова обновился абсолютный максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии: за сутки выявлен 14 231 заболевший в 84 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост умерших составил 244 человека. Всего в стране выявлено 1 340 409 заболевших и 23 205 умерших. В Москве отмечено 4573 новых случаев коронавируса, 52 пациента скончались.

Из больниц за сутки выписано 7920 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 039 705.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4573 (52)

Санкт-Петербург - 602 (30)

Московская область - 429 (8)

Ростовская область - 280 (9)

Нижегородская область - 277 (7)

Воронежская область - 216 (8)

Свердловская область - 211 (4)

Ханты-Мансийский АО - 199

Архангельская область - 195 (3)

Красноярский край - 195 (4)

Иркутская область - 179 (1)

Кемеровская область - 176 (5)

Томская область - 175 (3)

Забайкальский край - 173

Алтайский край - 172 (3)

Ульяновская область - 170 (5)

Волгоградская область - 169 (2)

Ставропольский край - 165 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 163

Мурманская область - 159 (1)

Оренбургская область - 159 (2)

Республика Крым - 158 (3)

Омская область - 155 (4)

Саратовская область - 153 (2)

Республика Коми - 152 (3)

Пензенская область - 145 (1)

Республика Алтай - 134

Тюменская область - 131 (3)

Самарская область - 130 (4)

Республика Саха (Якутия) - 127

Новосибирская область - 120 (6)

Удмуртская Республика - 117 (4)

Орловская область - 116 (1)

Хабаровский край - 115 (1)

Республика Бурятия - 110 (3)

Пермский край - 109 (3)

Краснодарский край - 104 (5)

Ленинградская область - 102

Кировская область - 99 (1)

Приморский край - 98

Тверская область - 97 (3)

Белгородская область - 92

Калужская область - 92

Челябинская область - 92 (3)

Брянская область - 90

Рязанская область - 90

Ярославская область - 87

Республика Калмыкия - 87

Ивановская область - 86 (3)

Республика Дагестан - 85 (6)

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Курская область - 80

Калининградская область - 80 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 80 (1)

Республика Карелия - 79

Сахалинская область - 79

Владимирская область - 76 (2)

Костромская область - 76

Вологодская область - 75 (1)

Астраханская область - 68 (2)

Курганская область - 67 (3)

Республика Хакасия - 67 (3)

Республика Мордовия - 66 (1)

Тамбовская область - 65

Республика Башкортостан - 65

Тульская область - 64

Псковская область - 64

Новгородская область - 61 (1)

Смоленская область - 60 (2)

Липецкая область - 58 (1)

Амурская область - 58

Республика Ингушетия - 57

Магаданская область - 48 (1)

Республика Адыгея - 47

Камчатский край - 41

Республика Северная Осетия - 40

Чувашская Республика - 38 (3)

Республика Марий Эл - 37 (1)

Республика Татарстан - 36 (5)

Республика Тыва - 36

Севастополь - 32 (1)

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 5

Чеченская Республика - 4

