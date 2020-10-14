В России установлен новый абсолютный максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии

В России снова обновился абсолютный максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии: за сутки выявлен 14 231 заболевший в 84 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост умерших составил 244 человека. Всего в стране выявлено 1 340 409 заболевших и 23 205 умерших. В Москве отмечено 4573 новых случаев коронавируса, 52 пациента скончались.
Из больниц за сутки выписано 7920 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 039 705.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4573 (52)
Санкт-Петербург - 602 (30)
Московская область - 429 (8)
Ростовская область - 280 (9)
Нижегородская область - 277 (7)
Воронежская область - 216 (8)
Свердловская область - 211 (4)
Ханты-Мансийский АО - 199
Архангельская область - 195 (3)
Красноярский край - 195 (4)
Иркутская область - 179 (1)
Кемеровская область - 176 (5)
Томская область - 175 (3)
Забайкальский край - 173
Алтайский край - 172 (3)
Ульяновская область - 170 (5)
Волгоградская область - 169 (2)
Ставропольский край - 165 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 163
Мурманская область - 159 (1)
Оренбургская область - 159 (2)
Республика Крым - 158 (3)
Омская область - 155 (4)
Саратовская область - 153 (2)
Республика Коми - 152 (3)
Пензенская область - 145 (1)
Республика Алтай - 134
Тюменская область - 131 (3)
Самарская область - 130 (4)
Республика Саха (Якутия) - 127
Новосибирская область - 120 (6)
Удмуртская Республика - 117 (4)
Орловская область - 116 (1)
Хабаровский край - 115 (1)
Республика Бурятия - 110 (3)
Пермский край - 109 (3)
Краснодарский край - 104 (5)
Ленинградская область - 102
Кировская область - 99 (1)
Приморский край - 98
Тверская область - 97 (3)
Белгородская область - 92
Калужская область - 92
Челябинская область - 92 (3)
Брянская область - 90
Рязанская область - 90
Ярославская область - 87
Республика Калмыкия - 87
Ивановская область - 86 (3)
Республика Дагестан - 85 (6)
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Курская область - 80
Калининградская область - 80 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 80 (1)
Республика Карелия - 79
Сахалинская область - 79
Владимирская область - 76 (2)
Костромская область - 76
Вологодская область - 75 (1)
Астраханская область - 68 (2)
Курганская область - 67 (3)
Республика Хакасия - 67 (3)
Республика Мордовия - 66 (1)
Тамбовская область - 65
Республика Башкортостан - 65
Тульская область - 64
Псковская область - 64
Новгородская область - 61 (1)
Смоленская область - 60 (2)
Липецкая область - 58 (1)
Амурская область - 58
Республика Ингушетия - 57
Магаданская область - 48 (1)
Республика Адыгея - 47
Камчатский край - 41
Республика Северная Осетия - 40
Чувашская Республика - 38 (3)
Республика Марий Эл - 37 (1)
Республика Татарстан - 36 (5)
Республика Тыва - 36
Севастополь - 32 (1)
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 5
Чеченская Республика - 4