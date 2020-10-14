В Иркутске главе штаба оппозиционного политика Алексея Навального Сергею Беспалову прокуратура выдала обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью местной жительнице. Следствие считает доказательства вины активиста "очевидными и неопровержимыми". По версии ведомства, он напал на сторонницу прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) Ирину Радзиевскую. Сергей Беспалов называет обвинение - провокацией.

В документах прокуратуры говорится, что оппозиционер, "реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий", специально применил в отношении Радзиевской "насилие не опасное для жизни в виде захватов своими руками за правую и левую кисти рук и загиба правой руки в области локтевого сустава". Заключение подписано заместителем прокурора области Геннадием Пирвой, сообщает "Сибирь.Реалии".

По версии Беспалова, в начале апреля этого года он вместе с единомышленником снимал на набережной Ангары ролик. В какой-то момент к ним подошла местная активистка прокремлевского НОД Ирина Радзиевская и стала оскорблять молодых людей и провоцировать на конфликт. По словам оппозиционера, он дважды просил ее отойти.

Позднее Сергей Беспалов узнал, что на него подано заявление в полицию, а сама активистка приложила документы о повреждении локтевого сустава. Из обвинительного заключения Беспалов узнал, что в деле фигурируют пять свидетелей, ни один из которых на месте вмененного ему правонарушения не был.

"То есть в деле есть еще экспертиза, показания Радзиевской и видео следственного эксперимента, где она показывает, как я якобы скручивал ей руку. Почему "якобы", потому что даже на видео видно, что так невозможно нанести ущерб руке", - добавил Сергей Беспалов.

Оппозиционер полагает, что это дело было заведено с целью не допустить его до участия в выборах депутатов Государственной думы. Если Беспалова осудят даже условно, то он не сможет быть кандидатом.

Характеризуя Беспалова, автор обвинительного заключения отметил, что он "неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ФЗ-54 "О митингах", проявляет неуважение к представителям власти, при вручение ему официальных документов показательно рвет их на части, пишет бранные слова".

В рамках заведенного уголовного дела оппозиционеру грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. В ближайшее время прокуратура передаст дело в суд.