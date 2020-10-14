Московские власти приняли решение перевести часть школьников на дистанционный режим обучения после каникул из-за ситуации с коронавирусом. С 19 октября на такой формат на ближайшие две недели перейдут ученики 6-11 классов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

По данным мэра, в 1-5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11 классы - 500 тысяч. Собянин пояснил, что старшеклассники больше подвержены риску заражения COVID-19: на их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, по опыту весеннего карантина, они успешнее, чем младшие школьники, адаптируются к дистанционному формату обучения, считает мэр.

"Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу", - отметил он. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, не будут работать с 19 октября по 1 ноября. Мэрия Москвы рекомендовала ввести аналогичные решения в негосударственных школах и учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, в отдельных классах "через две-три недели" планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. По словам Собянина это делается для того, чтобы "лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями".

Для проведения уроков в школы временно пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать им помощь и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме. Когда Москва начнет получать промышленные партии вакцины от коронавируса, учителя старшего возраста (до 60 лет) и педагоги с хроническими заболеваниями получат приоритетный доступ к ней.

Собянин отметил, что продление школьных каникул на одну неделю дало эффект: за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. "Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей - тоже", - добавил градоначальник. Число выявляемых в сутки случаев коронавируса приближается к 5 тысячам, количество госпитализированных накануне достигло 1250 человек.