ВСЕ ФОТО Индекс свободы интернета в России за пять лет упал до отрицательных значений

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Как отмечают исследователи, за последние пять месяцев с момента выпуска предыдущего индекса, в России произошло несколько событий, негативно повлиявших на свободу интернета в стране

Архив NEWSru.com жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки к Конституции или против них через интернет. При этом паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Индекс свободы интернета в России в сентябре упал ниже нуля впервые за пять лет с момента создания. Об этом сообщается на сайте "Общества защиты интернета"(ОЗИ), которое занимается соответствующими подсчетами.

Как отмечают исследователи, за последние пять месяцев с момента выпуска предыдущего индекса в России произошло несколько событий, негативно повлиявших на свободу интернета в стране.

"В апреле ФНС получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян. В мае Генпрокуратура получила возможность блокировать вообще что угодно без какой-либо подотчетности и общественного контроля - это очень удобно. Летом Путин подписал закон о создании суперрегистра данных обо всех россиянах - теперь любой чиновник может "навести справки" о любом гражданине почти по всем сферам жизни. А в августе правительство решило, что нужно срочно закрыть всю информацию "об обороне". Причем так, чтоб скрыть даже информацию о том, что было скрыто - это же так удобно!" - комментируют в "Обществе защиты интернета".

Кроме того, они обратили внимание на то, что более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки к Конституции или против них через интернет. При этом паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе. Более того, оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считает недействительными. По мнению некоторых журналистов, это говорит об опасности электронного голосования в России.

В общей сложности за пять месяцев с публикации последнего отчета ОЗИ в СМИ вышло 161 сообщение, связанное со свободой интернета в России. Сообщения проанализировали эксперты, которые выставляли от 10 до минус 10 баллов за каждую новость, в зависимости от того, позитивно или негативно это отражается на свободе интернета. После этого высчитывался средний балл. После экспертной оценки ОЗИ установило значение индекса: -37 баллов на 1 сентября 2020 года - на 121 балл ниже, чем было в марте.

В теории индекс может быть положительным, однако, как отмечают в "Обществе защиты интернета", на практике он почти ежемесячно снижался относительно изначального показателя в 1 тыс. баллов. Рос индекс в своей истории лишь трижды: в феврале 2016 год, в июле 2017 года на фоне протестов против "закона Яровой", а также в апреле 2019 года на фоне митинга против закона о "суверенном интернете". "Понадобилось менее пяти лет, чтобы ежемесячное падение съело запас в тысячу баллов - и теперь Индекс свободы интернета будет считаться в отрицательной зоне", - резюмируют в "Обществе защиты интернета".