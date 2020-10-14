Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия

Пресс-служба Президента России Госсовет будет возглавлять президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента (АП), главы регионов. Но этот перечень не является исчерпывающим

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Об этом сообщил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Проект федерального закона "О Государственном совете Российской Федерации" внесен президентом в Государственную думу 14 октября 2020 года в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции, - сказал он. - В соответствии с Конституцией и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации".

Госсовет будет возглавлять президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента (АП), главы регионов. Но этот перечень не является исчерпывающим, говорится в сообщении пресс-службы профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. В состав Госсовета также "могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица".

"Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах", - добавили в пресс-службе комитета.

Главные задачи Госсовета перечислил сенатор Андрей Клишас: участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики России, а также в формировании социально-экономической политики; содействие согласованному функционированию госорганов; обсуждение деталей госбюджета; рассмотрение по предложению президента законопроектов и указов "общегосударственного значения"; разработка критериев эффективности региональных и местных властей и мониторинг их соблюдения; анализ практики государственного и муниципального управления и их совершенствование.

Павел Крашенинников объяснил, что законопроект определил статус Госсовета как конституционного государственного органа. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь, для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - заявил он. Слова парламентария приводит "Дождь".

Крашенинников добавил, что Госсовет не будет дублировать функции других органов власти.

Госсовет будет состоять из президиума и комиссий, также внутри него могут создаваться рабочие группы. "Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Государственного совета, персональный состав которого определяется председателем", - приводит слова Крашенинникова пресс-служба комитета.

Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета по решению председателя создаются комиссии по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. Внутри Госсовета также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы Госсовета.

По словам Крашенинникова, Госдума может рассмотреть законопроект о Госсовете в конце октября или начале ноября. "Первое чтение законопроекта возможно в конце октября или начале ноября. В любом случае рассмотрим в осеннюю сессию", - сказал он.

Напомним, Госсовет как орган государственной власти был добавлен в текст Конституции в этом году по итогам масштабной работы по написанию поправок к Основному закону, главная из которых "обнулила" президентские сроки Владимира Путина.

Формально Госсовет существует с 2000 года - он был создан специальным указом президента и "является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Однако на протяжении 20 лет в Конституции этот орган не упоминался и его функции не конкретизировались.

В основном члены Госсовета обсуждали бюджет и кадровую политику. Часто заседания проводились совместно с Советом безопасности.

В 2020 году Путин в рамках работы по написанию поправок в Конституцию предложил дописать в нее пункт о том, что Госсовет создается "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики" России. Эта формулировка дословно повторяет главные функции президента, закрепленные в ст. 80 Основного закона, писали "Ведомости".

Включение в Основной закон Госсовета фактически нарушает действующие основы конституционного строя России, закрепленные в статье 11. "Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Этот перечень закрытый и не предусматривает никаких других видов государственных органов, - напоминала юрист Елена Лукьянова. - То есть речь идет о перемещении центра тяжести власти от институтов президента и парламента в другое место, где не существует конституционных лимитов".

Формирование еще одного конституционного органа и наделение его полномочиями, которые Конституция не ограничивает, нарушает принцип разделения властей. "Из органа, призванного декларативно обеспечивать взаимодействие с регионами и особое представительство губернаторов в системе исполнительной власти, Госсовет теперь превращается в еще один президентский орган, в который, вероятно, войдут, помимо президента и премьера, руководители палат Федерального собрания и ключевые силовики, образуя своего рода старшее правительство", - полагала Елена Лукьянова.

Когда о превращении Госсовета из совещательного в конституционный орган только стало известно (это произошло в январе 2020 года, тогда Путин анонсировал изменение Конституции), аналитики предполагали, что президент готовит кресло, которое сможет сам занять после истечения президентского срока. Но потом в законе появилось "обнуление", и стало ясно, что Путин собирается быть президентом еще лет 12.

Инициативы бюрократов по перераспределению власти запутали экспертов. Некоторые уже не видели смысла в "протаскивании" Госсовета в текст Конституции. "Сугубо декоративный орган, - сказал про Госсовет профессор НИУ ВШЭ, эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. - Эта тема теперь не заслуживает особого внимания, поскольку нам стала ясна главная цель этих поправок, а она, как известно, (описана) в 81-й статье (там речь идет о полномочиях президента РФ. - Прим. NEWSru.com)".

Последние законотворческие движения показывают, что идея придания дополнительного политического веса Госсовету, который будет возглавлять Владимир Путин, никуда не пропала. Возможно, задуманная административная реформа является "заделом на будущее". Долгие 12 лет президентства "обнуленного" Путина непременно закончатся, и к тому времени новый "конституционный" орган, ломающий всю систему разделения властей, окажется очень кстати для стареющего правителя, стремящегося к удержанию власти.

Впрочем, еще в марте 2020 года Владимир Путин заявил, что не намерен оставаться главой Госсовета после завершения президентского срока, поскольку это, по его мнению, приведет к двоевластию в стране.