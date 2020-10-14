Супруг совершившей самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, на которую оказывали давление силовики, рассказал, что продолжит ее дело. Он намерен возобновить работу СМИ KozaPress, основанного Ириной.

Муж погибшей Алексей Мурахтаев уверен, что KozaPress не исчезнет. "Через полгода я должен буду стать официальным владельцем Ириного СМИ. К медиа я имею отношение, мягко говоря, удаленное. Поэтому надо будет как-то отладить систему, чтобы все это было на рельсах и работало без меня и без Ирины. Я считаю это важным, потому что это память о ней. KozaPress будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться. А как иначе жить?" - сказал он "Новой газете".

По словам Алексея Мурахтаева, "жить в России хорошо, а вот в Российской Федерации хреново". "И у меня такое ощущение, что с каждым годом становится все хуже. Я считаю: должна быть сменяемость власти какая-то. Потому что каждый у нас в отдельности сейчас - нормальный, в принципе, человек. А когда все вместе - это какая-то стая. Почему так получается, не знаю. Но надо узнать. Других вариантов-то нет", - добавил он.

Напомним, 2 октября главред KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение возле здания нижегородского МВД, оставив перед этим в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В 6 утра того же дня силовики явились к ней с обыском по делу о "нежелательной организации".Хотя Славина проходила по нему лишь свидетелем, у нее изъяли всю технику и даже блокноты, в которых она делала пометки во время пресс-конференций. Журналистка рассказывала, что во время визита силовиков ей, голой, пришлось одеваться под надзором незнакомой женщины. До обыска Славину несколько раз штрафовали - не только за "фейки", но также за "неуважение власти" из-за поста о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья (70 тысяч рублей) и за организацию акции памяти Бориса Немцова (20 тысяч рублей).

Самоубийство Ирины Славиной вызвало широкий резонанс, журналисты и правозащитники требуют возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий сотрудниками, проводившими обыск. "Открытая Россия", правозащитный центр "Мемориал" и фонд "Общественный вердикт" потребовали прекратить практику "обысков устрашения" у неугодных властям лиц.

Давление на журналистку началось после "материала про ФСБ"

Как рассказал Алексей Мурахтаев, в одной из публикаций KozaPress упоминалась Федеральная служба безопасности. Именно после этого семья Ирины Славиной столкнулась с угрозами и преследованием.

"У Ирины был материал какой-то про ФСБ. И вот с этого момента пошло какое-то давление, - отметил муж погибшей. - У машины порезали колеса два раза. Административные дела, высосанные из пальца. Например, за пост в интернете, в котором она цитирует собственную заметку, размещенную на собственном ресурсе, - 20 тысяч штрафа получите. А это средняя зарплата в Нижнем Новгороде. По большому счету, наверное, фигня, но в таком духе все это было постоянно. Мы пытались как-то это дело сгладить, чесали репу: что делать? Я работаю в небольшой домоуправляющей компании, совсем не миллионер. Помогали люди, конечно, скидывались - Ирину уже в Нижнем знали. Но на этот счет оставалось только грустно шутить: живем подаянием. Так оно и было".

По словам Алексея, злополучный обыск в квартире проводили 12 человек, включая трех открыто вооруженных бойцов СОБР. "Искали буклеты, еще чего-то, документы какие-то "Открытой России", но в конце концов сами поняли, что нет ни хрена. Но все равно забрали все телефоны, компьютеры, нам пришлось менять везде пароли и покупать новые телефоны. Этим мы занимались до самого вечера. Ну а на следующий день случилось то, что случилось", - сказал мужчина.

По словам Алексея, сначала ему позвонила дочь и сказала, что "у нее была мама, оставила все деньги и карточки со словами: передай папе". А потом позвонил сын и сказал, что до него дошла информация о самосожжении женщины у здания МВД. Алексей сразу поехал туда. "Там огороженный участок. Куча полиции. Никто ничего не говорит. Меня даже сейчас, до сих пор, никто официально не известил, что жена моя погибла. Ко мне полиция с этим не приходила, не обращалась. Официально я ничего не знаю о том, что произошло, хотя у Ирины был паспорт, документы. Может быть, у них был шок, может быть, у них даже до сих пор шок, но это никак их не оправдывает", - добавил он.

Ирина Славина пришла на работу в СМИ не сразу. Поначалу она работала в школе учительницей русского языка и литературы. "Ей было сначала интересно. А потом денег стало не хватать. Стали появляться какие-то рамки в образовании, она почувствовала, что перегорела. Решила заняться журналистикой", - рассказал Алексей.

По его словам, "у Ирины были принципы, которые она никогда не нарушала". "Из принципа она открыла свою Козу (KozaPress - сайт Ирины Славиной, который она задумала как источник новостей о Нижнем Новгороде без цензуры. - Прим. "Новой газеты"). Было это лет восемь назад, если не больше. До этого сидела года полтора без работы, писать правду ей не давали, и вдруг так вот озарило. Помогли друзья из фейсбука. Надоумили. Мол, хочешь писать правду, будь сама собой".

Постепенно у KozaPress появилась своя аудитория, для многих издание стало настоящей "отдушиной". "Ей звонили много людей, предлагали свои материалы, она смотрела, отбирала, - рассказывает Алексей про работу жены. - Видимо, все почувствовали, что есть теперь такая вот отдушина. Народ же поганым не бывает, бывает народ, который спит. Вот Нижний спит. У нас тут, когда был чемпионат мира по футболу, полно иностранцев приехало. И они устроили тут шествие. Веселые, классные ребята. И вот тогда Нижний проснулся. А сейчас снова спит, все настолько жизнью придавлены, что даже нет никакого проблеска".