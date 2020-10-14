Правительство Севастополя На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды

Правительство Севастополя

В Севастополе на полуострове Крым, присоединенном к РФ в 2014 году, введен "режим повышенной готовности" из-за дефицита питьевой воды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российскую администрацию города.

Представитель администрации Владимир Базаров объявил, что запасы Чернореченского водохранилища, который снабжает Севастополь, составляют 16,8 миллионов кубометров воды, из которых 7 миллионов - "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя". Если до конца года не изменится ситуация с осадками, этой воды хватит на 81 день.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что кабинет министров РФ 8 октября решил выделить более 5,8 млрд рублей из своего резервного фонда на первоочередные мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением Крымского полуострова.

"Ряд первоочередных мероприятий - переброска воды с Кадыковского карьера - до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора - до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты - приступаем к работам со следующей недели", - перечислил он меры, которые будут предприняты.

Режим повышенной готовности включает в себя ограничения подачи воды садовым товариществам. Водоснабжение в жилых домах пока остается прежним.

Ситуация с питьевой водой в Крыму резко ухудшилась к началу 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоемы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В Симферополе и пригородах в целях экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи воды населению ввели в курортных городах Алушта и Партенит.

До присоединения украинского Крыма к России в 2014 году около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того, как полуостров отошел к России, что рассматривается мировым сообществом как аннексия, Украина канал перекрыла.

14 сентября 2020 года постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала ООН вмешаться в ситуацию, защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу. Но власти Украины заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после "деоккупации" полуострова.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жесткой экономии, отмечает радио "Свобода".

В конце сентября стало известно об очередном проекте российских властей - решить проблему водоснабжения с помощью искусственного увеличения осадков из облаков. Ученые, однако, считают, что для кардинального изменения ситуации с маловодьем этого недостаточно.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов обещал решить проблему с водой к весне 2021 года. Он уповает на бурение новых скважин для забора воды, а в дальнейшем - на строительство опреснительной станции. "На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий", - сказал Аксенов.

Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов в прошлом году заявлял, что Крыму "вода от Украины не нужна". В нынешнем году спикер допустил, что днепровская вода может быть отравленной. "Где гарантии, что националисты не отравят воду? С аморальной властью ничего общего у нас быть не может. Когда в Киеве принимали решение посадить крымчан на сухой паек, разве думали о наших родильных домах, больницах, стариках, живущих на верхних этажах? Им было на нас наплевать. У нацистов такие советники, что замыслят любое злодейство. Рисковать жизнью крымчан мы с Сергеем Аксеновым никогда не будем", - заявил чиновник в июне 2020 года.

Крымчанам такой "патриотизм" чиновников не близок, и они выходят на пикеты, требуя решить проблему с водоснабжением. "Это следствие не природных явлений, а халатного отношения нашего руководства к проблемам. Это все начинается в первую очередь от них. В первую очередь, проблема - это наши чиновники, которые нас не слышат и не хотят помогать. Они могут максимум из кабинета рассказать, как у них душа болит", - сказал один из участников протеста.

Эту позицию разделяет и крымский активист, атаман общественной организации "Крымское казачество" Сергей Акимов. Он тоже пикетировал российский парламент Крыма с требованием к местным властям решить проблему с водой.

Акимов пояснил, что за шесть лет, прошедшие с момента, когда Крым стал российским, власти "забыли самое главное" - провести воду. "В Крыму мост построили, дороги, аэропорт. А самое главное забыли - воду провести. Жители Крыма сейчас страдают из-за этого. Шесть лет чем они занимались? Водохранилища пересохли. Неужели они шесть лет не видели, что к этому все идет? Ждут манны небесной. Сколько уже можно это терпеть?" - добавил он.

Сергей Акимов считает главу российского парламента Крыма Владимира Константинова одним из виновных в том, что Крым оказался в такой ситуации. "Он в течение шести лет от этой воды отталкивался, как мог. Надо было, наоборот, вести переговоры (с украинскими властями о возобновлении поставок днепровской воды в Крым). И насколько я знаю, такие переговоры даже велись когда-то. Но они (подконтрольные России власти Крыма) говорили, что нам вода из Северо-Крымского канала не нужна. И вот мы дожились до того, что у нас сейчас почасовой график воды, и она с каждым днем становится все хуже и хуже", - отметил активист.