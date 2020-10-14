Пресс-служба Президента России Путин снял санкции с трех украинских предприятий, назвав это "жестом доброй воли"

Пресс-служба Президента России

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию, передает "Интерфакс". С таким предложением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.

"Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат, - сказал глава российского правительства. - Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей".

Владимир Путин добавил, что российские власти "всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной". "Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал президент.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области Украины. Он является одним из крупнейших в стране производителей гофрокартона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области, сообщает РБК. В списке его продукции - отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу винно-водочных и безалкогольных напитков.

Компания "Брацлав" расположена в Винницкой области, в одноименном поселке городского типа. Она занимается выпуском и монтажом оборудования для производства молока.

О снятии санкций с ряда украинских предприятий в начале октября президента России просил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, приехавший в Москву и встретившийся с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Путин ответил, что российские санкции принимались только в ответ и он не может просто так исключить Украину из перечня стран, которые ввели санкции против России. Однако президент России отметил, что "все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений", и предложил обсудить эти вопросы в правительстве.

"Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции) в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", - сказал Путин.

По его словам, "этот вопрос имеет большую специфику, (она) заключается в том, что не мы вводили санкции, и то, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные против России. "Тем не менее, готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать", - заявил Путин.

Он предложил Медведчуку помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой, с некоторыми другими объединениями предпринимателей и правительством РФ. "Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу", - сказал Путин.

Виктор Медведчук приходится российскому президенту Владимиру Путину кумом: в 2004 году тот стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Украинского политика считают лоббистом российских интересов. Под контролем Медведчука находится целый ряд телеканалов. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" также известна своим пророссийским курсом.