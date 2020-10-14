МЧС России по Камчатскому краю В уголовном деле, возбужденном в связи с экологической катастрофой в Авачинском заливе на Камчатке, появилась первая потерпевшая. Ею стала член сборной России по серфингу Майя Рудик

МЧС России по Камчатскому краю

В уголовном деле, возбужденном в связи с экологической катастрофой в Авачинском заливе на Камчатке, появилась первая потерпевшая. Ею стала член сборной России по серфингу Майя Рудик, пострадавшая во время тренировок на Халактырском пляже, сообщили РБК юристы Майи Екатерина Ипполитова и Юрий Брисов.

Адвокаты сообщили, что во время обследования на Камчатке у серфингистки диагностировали химический ожог роговицы, результаты офтальмологического обследования в Москве подтвердили этот диагноз. Результаты обследования представили следствию.

Напомним, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза выше нормы по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам. Первые анализы прибрежных вод Авачинской бухты выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Ряд экспертов и чиновники склоняются к версии, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями. Так, ученые Дальневосточного федерального университета отмели все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей: их токсин найден в пробах воды и желтой пены.