"Проект" рассказал, как Ксения Собчак использовала участие в политике и выборах для раскрутки собственного бизнеса

olegkozyrev / DepositPhotos "Проект" рассказал, как Ксения Собчак использовала участие в политике и выборах для раскрутки собственного бизнеса

blinow61 / DepositPhotos

Ксения Собчак использовала политическую повестку дня для продвижения собственной популярности и бренда: на руку ей сыграл даже неуспех в президентских выборах 2018 года, на которых она консультировалась с администрацией президента. Сейчас она активно лоббирует собственный бизнес при помощи матери, сенатора Людмилы Нарусовой, и уклончиво отвечает на вопросы о возвращении в политику. Об этом пишет издание "Проект".

В 2011 году Собчак появилась на оппозиционном митинге на Болотной площади вместе со своим тогдашним бойфрендом, вице-мэром Москвы Сергеем Капковым. Спустя несколько недель Собчак выступала уже на проспекте Сахарова, где познакомилась с оппозиционером Ильей Яшиным и завела отношения уже с ним.

После этого у Яшина и Собчак прошли обыски с изъятием денег: дива потеряла около 1,5 млн евро наличными, и к осени 2012 года лишилась всех контрактов на федеральном ТВ. Тогда же мать Собчак Людмила Нарусова была изгнана из Совета Федерации, что выглядело как явная опала. Однако спустя примерно 2 месяца со дня обыска следствие вернуло Собчак наличные, хотя Яшину это удалось только спустя пять лет, да и то по решению суда. "Нарусова позвонила куда надо, и ей быстро вернули", - вспоминает знакомый Собчак.

Отношения с президентом России Владимиром Путиным вскоре тоже наладились: через некоторое время после событий на Болотной работающие на Кремль блогеры получили указание не писать про Собчак ничего плохого, так как она отходит от оппозиционной деятельности. После Болотной консультации Собчак с Кремлем по политическим вопросам стали регулярными, а в 2017 году она выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ.

Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают, что ее президентская кампания была тщательно согласована с Кремлем. А идея выдвижения исходила от друга Путина Юрия Ковальчука и призвана была создать альтернативу Алексею Навальному, оттянув на себя голоса либеральных избирателей.

Перед началом кампании летом 2017 года Собчак несколько раз встречалась с Путиным - по некоторым данным, для того, чтобы президент санкционировал финансирование кампании Собчак и согласовал с ней то, о чем она может говорить в ходе своей агитации. Кроме того, администрация президента предположительно помогла штабу телеведущей собрать необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей.

Тогда же у Собчак начались регулярные контакты с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, который согласовывал тезисы ее предвыборной программы. Именно после консультации с ним в программе Собчак появился пункт о ликвидации министерства культуры и исчез тезис об упразднении РПЦ, который ранее предложили политтехнологи ее штаба.

Некоторые технологи, работавшие на Собчак, признаются, что их пригласили "помочь Собчак и потусить", причем предложение исходило из администрации президента. А когда уже во время кампании один из экспертов написал о Собчак негативную колонку, ему позвонили из АП и попросили больше так не делать. Сама Собчак отрицает знакомство и контакты с Кириенко и Ковальчуком, а также контакты ее штаба с Кремлем.

Штаб Собчак в Москве находился на территории дорогого бизнес-центра "Московский шелк" в Хамовниках. Штаб открылся 26 декабря - по подсчетам "Проекта", примерно 4 месяца аренды могли обойтись в 4 миллиона рублей. При этом, по данным ЦИК, наибольшая сумма пожертвований на выборы официально поступила именно в фонд Собчак - почти 20 млн рублей. По словам одного из участников штаба, Собчак "продавала" себя спонсорам, обещая решить их проблемы и заманивая их тем, что за ходом кампании следит лично Владимир Путин.

С работниками штаба расплачивались в основном наличными, при этом можно было получить около 100 тысяч рублей за 10 минут монтажа. Одним из помощников Собчак, по данным "Проекта", был медиаменеджер Демьян Кудрявцев, чья семья тогда была связана с газетой "Ведомости": по словам бывших сотрудников штаба, он присутствовал на важных встречах, хотя сам утверждает, что проводил лишь эпизодические консультации.

На выборы президента Собчак была выдвинута партией "Гражданская инициатива", в руководство которой тогда входили Андрей Нечаев и Дмитрий Гудков. Одним из аргументов в пользу выдвижения от партии стало обещание Собчак найти 100 миллионов рублей в год на финансирование "Гражданской инициативы". Однако через несколько месяцев после выборов Собчак сообщила, что Кремль разочаровался в этой партии из-за названия и наличия Гудкова в ее руководстве. "После этого она еще какое-то время финансировала партию, но быстро прекратила, хотя выходить окончательно из руководства отказывается, требуя возврат вложенных средств. Хотя все знают, что это были не ее деньги", - рассказывает партиец.

В итоге результат в 1,68% голосов на выборах показался чересчур ничтожным даже администрации президента, а сама Собчак обвинила в проигрыше Алексея Навального, который, по ее мнению, "почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов". При этом участие в выборах оказалось очень полезным для личного бренда и построенного на нем бизнеса телеведущей, тем более что она активно лоббирует собственный бизнес при помощи матери, сенатора Людмилы Нарусовой.

В 2019 году Собчак проходила свидетелем защиты владельца компании "Оптима Девелопмент", табачного короля Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве. Как рассказали "Проекту" собеседники, близкие к бизнесмену, ее об этом попросил сам Худоян, вступивший в конфликт с другим авторитетным бизнесменом Сергеем Говядиным.

Весной 2020 года Собчак оформила документы на покупку доли в двух промысловых рыбных компаниях, о чем стало известно из обращения сенатора Нарусовой в Верховный суд. Пользуясь правом члена СФ, Нарусова требовала разобраться в причинах ареста имущества компаний, во владение которыми не могла вступить Собчак. Летом сахалинский суд снял арест с компаний, но в сентябре Собчак объявила, что выходят из сделки, и сейчас утверждает, что у нее нет "крабового бизнеса". "Это прямая ложь. Я хотела войти в сделку - мне этого сделать не дали конкуренты. Сейчас эта сделка разорвана", - заявила она.

По оценкам "Проекта", доход Собчак складывается из работы на корпоративах (один "вызов" на корпоратив стоит минимум 30 тысяч евро), а также деятельности в области медиа и PR. Собчак ведет свой канал на YouTube, с мая 2019 года занимает пост генпродюсера развлекательного телеканала "Супер", а с февраля 2020 года ведет на Первом канале шоу "ДокТок", в котором, по оценкам экспертов, весьма осторожно выбирает темы и не отклоняется от официальной точки зрения. Несмотря на скромные рейтинги программы, отказываться от нее Собчак не планирует.

Что касается Youtube и Instagram, то только за рекламу на этих платформах Собчак за 2019 год могла заработать примерно 185-190 млн рублей . Себестоимость выпусков на ее канале может составлять не более 200-300 тыс. рублей, при этом за выпуск у Собчак бывает по нескольку рекламных интеграций.

Кроме того, у Собчак есть совместный бизнес с журналисткой и блогером Юлией Прудько. Их рекламные агентства ООО "Лидерс" и "Джун энд Джулай", специализируются на рекламе брендов одежды. Доля Собчак в обеих компаниях - 51%. Суммарная прибыль обоих агентств в 2019 году - 3,75 млн рублей. Маркетинговая стратегия для бренда от агентства Собчак обойдется в 400000 рублей, фэшн-консалтинг стоит 180000 рублей. Также в сентябре 2020 года Собчак запустила собственную линию одежды "Осторожно! Собчак": худи с надписью "не даю автографы" можно купить за 9600 рублей, трусы с надписью "осторожно!" обойдутся в 2600 рублей. По оценкам "Проекта", после выборов Собчак могла заработать не менее 5 миллионов долларов только на рекламе и телевизионных проектах.

На вопрос, собирается ли она продолжать политическую карьеру, Собчак отвечает уклончиво, заявив, что в целом политика ей "интересна". "Когда-нибудь она станет таковой, что на честных свободных выборах я смогу конкурировать и, надеюсь, побеждать", - заявила Собчак.