По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается

ММТП На месте разлива масляного топливного пятна проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ

ММТП

Топливное пятно площадью 5 000 квадратных метров обнаружено на поверхности реки Волга. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - отметила Елена Марковская.

На месте разлива масляного топливного пятна проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба, сообщает сайт ММСУТ.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, прокуратура также начала проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге. "В ходе проверки, которая поручена Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится правовая оценка действий ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - сказала Екатерина Короткова.

На место происшествия выехал межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.

Как сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, представители правительства региона также выехали на место обнаружения топливного пятна. "Предположительно, минувшей ночью здесь произошел сброс нефтехимических продуктов с находившегося в акватории судна. На месте ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ. К 17:00 (мск) 14 октября работы планируется завершить", - сообщила представитель министерства.

Добавим, 11 октября Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)после попадания нефтепродуктов в Ангару. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Кежемского района, на базе в городе Кодинске при перекачке с баржи разлилось примерно 500 литров топлива. Это случилось еще 2 октября, но информация поступила только через неделю - 9 октября.

По данным прокуратуры, баржа, откуда произошел разлив дизельного топлива, принадлежит ООО "Приангарская ЛПК". Эта компания занимается лесозаготовкой и принадлежит юридическим лицам из ОАЭ. Одной из возможных причин разлива является неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ цистерны.

После разлива топлива в Кежемском районе был введен режим ЧС. Ангара - крупнейший приток Енисея и единственная река, вытекающая из озера Байкал.