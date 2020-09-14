КАСКАД ТВ / ВКонтакте В Калининграде несколько человек помыли ноги в святом источнике у кафедрального собора Христа Спасителя. Свою выходку они сняли на видео и выложили в интернет

КАСКАД ТВ / ВКонтакте

Чеченцев, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео, заставят извиниться. Об этом рассказал глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, сообщает "Подъем".

"Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно", - сказал Рустам Тапаев.

Он пообещал "обязательно разобраться" в случившемся и выразил уверенность, что "больше такого не повторится". "Я уверен, что ребята извинятся. Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают", - добавил Рустам Тапаев.

На опубликованном ранее видео было слышно, как один из уроженцев Чечни со смехом говорил: "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим". Роликом заинтересовалась полиция, которая начала проверку, рассказали в Калининградской епархии РПЦ. Там подчеркнули, что не хотят "раздувать" эту историю.

Один из участников инцидента с осквернением святого источника уже извинился за произошедшее. "Я не думал, что это такая серьезная вода", - сказал мужчина по имени Расул.