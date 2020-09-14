Министерство здравоохранения Кемеровской области начало проверку медучреждений города, которая коснется и госпиталя для пациентов с коронавирусом в Новокузнецке. Пациенты госпиталя в соцсетях рассказали, что из-за отсутствия мебели они вынуждены хранить вещи на полу и под кроватями, есть - на подоконниках и кроватях. Кроме того, в связи с отсутствием розеток телефоны они заряжают в коридорах отделений.

Также были жалобы на содержание в одной палате людей как с подтвержденным заражением, так и находящихся под наблюдением, передает "Интерфакс".

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что для госпиталя будет закуплена новая мебель. Чиновники пояснили, что медучреждение для заболевших COVID-19 развернуто на базе отделения детской больницы. Мебель в нем не была рассчитана на частую дезинфекцию, и ее пришлось уничтожить, а новую закупить не успели.

"Мебель, которая имелась в палатах, не могла выдержать ежедневной дезинфекционной обработки агрессивными жидкостями. Потребовалась ее частичная утилизация или замена, которая проводится поэтапно. В связи с этим на короткие промежутки времени некоторые палаты могли оставаться без тумбочек и других предметов мебели. Администрация больницы приносит свои извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель Минздрава.

Он отметил, что первая партия новой мебели уже получена и будет вскоре установлена, а вторая партия поступит на следующей неделе.

Отметим, что жуткие подробности пребывания в новокузнецком госпитале всплывали в СМИ еще в середине июля. "Народу было битком, и стар, и млад, - рассказывала одна бывшая пациентка. - В больших операционных блоках было установлено по 10-11 кроватей. В маленьких процедурных кабинетах - по три. И ничего, кроме коек".

По словам женщины, вместе с ней в палате была 85-летняя пенсионерка, писал "МК Кузбасс". "Бабушку-страдалицу я запомнила очень хорошо и надолго. Поступила она весьма бойкой, пела песни, разговаривала. Никаких признаков заболевания, кроме головокружения. Дыхание и давление были стабильными, даже температура была в норме. Сначала бабушка ходила самостоятельно, а потом вдруг начала падать. Могла рухнуть прямо в коридоре, я лично ее несколько раз ловила. Оказывается, с 18 по 29 июня она почти ничего не ела. Сначала просто капризничала и говорила, что больничную еду ей не хочется. Потом жаловалась на то, что ее тошнит и кушать она не может. Врачей это заботило мало, никто ей никаких вопросов не задавал", - пояснила бывшая пациентка.

Со временем пенсионерка совсем слегла и перестала подниматься с постели. "Мы обращались к врачам с просьбой помочь бабушке, но они говорили, что она стабильная, показаний нет, и делать что-либо отказывались. Только подгузники меняли. Первое время делали это систематически, а потом сообщили, что памперсы закончились", - рассказала женщина.

По ее словам, пациенты "всем этажом вели безуспешную битву за бабушкины трусы". "Вместо нормального решения вопроса врачи начали заворачивать бабулю в одноразовую пеленку и подклеивать ее скотчем... Стоит ли говорить, что эффекта от этого было ноль… Вы себе не представляете, какая вонь стояла - жара ведь! За несколько дней до моей выписки ее перевели на нижний этаж, где было около 20 таких пациентов. О ее дальнейшей судьбе я не знаю", - заключила очевидица.

В соцсетях также были опубликованы фотографии, сделанные внутри медучреждения.

По данным оперштаба Кузбасса, на утро 14 сентября в регионе выявлено 7 809 случаев заражения коронавирусом, из них 115 - за последние сутки. Медицинскую помощь получают 2 040 пациентов. Начиная с мая, скончались 70 человек, из них восемь - за минувшие выходные.

В то же время, по данным Росстата, с апреля по июль от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 99 пациентов (оперштаб сообщал о 22 умерших в тот же период).