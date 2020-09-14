Дистанционное обучение привело к депрессиям, фобиям и другим нарушениям психического здоровья у школьников

IgorVetushko / DepositPhotos Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым

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Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава отметили неблагополучные психические реакции пограничного уровня у 83,8% школьников в условиях самоизоляции и удаленки из-за пандемии коронавируса, пишет РБК со сслыкой на данные опроса. Депрессивные состояния отмечены предположительно у 42,2% детей и подростков, астенические состояния - у 41,6%.

69,2% участников опроса во время пандемии коронавируса ограничивали свои передвижения и сидели дома. К условиям самоизоляции и дистанционного обучения адаптировались только 13,4%, тогда как у других обнаружились многочисленные негативные последствия самоизоляции, включая депрессивные состояния, фобии (37,2%), синдром головных болей (26,8%) и нарушения сна (55,8%). 32,5% школьников удавалось сохранять ровное и положительное настроение, но 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня. Все это говорит о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков.

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась самоизоляция лишь 16,8% опрошенных. Из-за самоизоляции школьники стали меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях (35,4%). О недостаточной продолжительности сна (7 часов и менее) рассказал каждый четвертый школьник (25,4%).

Самым популярным устройством, которое использовали школьники во время самоизоляции, был смартфон: непосредственно для учебы его использовали большинство подростков (73,1%). В целом ежедневно разными гаджетами пользовались практически все учащиеся (99,2%). В то же время школьники часто жаловались на покраснение глаз (18,1%), на их усталость (44,9%), а также на общее утомление при длительной работе на компьютере или другом устройстве. Авторы исследования полагают, что использовать смартфон в ходе учебных занятий следует крайне осторожно из-за риска проблем со зрением.

Кроме смарфтонов и компьютеров 72,5% участников опроса использовали наушники во время дистанционного обучения, при этом больше четверти (29%) опрошенных использовали их около 4 часов и более. Большинство (85,9%) школьников не испытывали дискомфорта при использовании, меньшинство жаловалось на тяжесть в голове, шум и заложенность в ушах и др. По данным авторов исследования, это свидетельствует о том, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения.

Опрос перед началом учебного года показал, что 32 процента российских школьников относятся к его старту пессимистично, панически или с апатией. Больше всего подобные чувства проявлялись у девятиклассников и семиклассников. К обучению с полной отдачей были готовы 37% школьников, еще 31% ожидали начала учебы с радостью и оптимизмом.