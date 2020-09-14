Брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко Сергей, ранее признанный потерпевшим по делу, отказался от материальных претензий к обвиняемому в преступлении историку Олегу Соколову

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга Ранее в этот же день он был признан потерпевшим по делу вместо родителей. На суде Соколову стало плохо с сердцем, в связи с чем было принято решение отложить заседание до 16 сентября

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга

Брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко Сергей, ранее признанный потерпевшим по делу, отказался от материальных претензий к обвиняемому в преступлении историку Олегу Соколову. "Я не имею к подсудимому требований материального характера", - заявил Ещенко в понедельник в суде.

Ранее в этот же день он был признан потерпевшим по делу вместо родителей. На суде Соколову стало плохо с сердцем, в связи с чем было принято решение отложить заседание до 16 сентября, передает "Интерфакс".

Ранее в понедельник в ходе судебного заседания Сергей Ещенко рассказал, что его сестра проводила время с детьми сожителя, а также пыталась наладить с ними отношения. Он также заявил, что обвиняемый неоднократно избивал его сестру, в том числе перед убийством и относился к ней "как к помощнице, а не как к любимой женщине".

Доцент и бывший преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из обреза мелкокалиберной винтовки, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Перед убийством историк избил аспирантку, которая хотела пойти на вечеринку

Сергей Ещенко был последним, кто разговаривал с Анастасией по телефону. На судебном заседании он рассказал, что старшая сестра ему позвонила поздно вечером 7 ноября и сообщила, что ее избил Соколов.

"Я ни разу не слышал, чтобы она была в таком состоянии, у нее была истерика, она рыдала, она очень сильно переживала", - отметил Сергей Ещенко. Сестра сообщила ему, что Соколов ударил ее головой об пол, и это не первый случай, когда историк поднимал на нее руку.

"Они поссорились потому что Анастасию пригласил на день рождения один друг. Она сказала об этом Соколову, он резко отреагировал", - сообщил Сергей.

Впоследствии Сергей связался с другом Анастасии, который и позвал ее на вечеринку. Приглашение было отправлено через сообщение в соцсети "ВКонтакте", эта переписка приобщена к делу. Ранее этот молодой человек выступал на судебном заседании, и переписка была оглашена. Там не было никаких романтических намеков, молодой человек учился вместе с Анастасией, их связывали исключительно учебные интересы. И это было не свидание, а именно вечеринка, на которую именинник приглашал большую часть однокашников, пишет "Российская газета".

Однако просьба Анастасии отпустить ее на вечеринку вызвала гнев Соколова. Произошла ссора на почве ревности. Следователи полагают, что именно ее фрагменты были сняты на камеру мобильного телефона, а видео впоследствии было опубликовано. Эту же ссору, вероятно, слышала за стенкой соседка. Ее показания были оглашены на прошлом судебном заседании.

Брат узнал от сестры, что после ссоры та убежала из квартиры Соколова. Сергей посоветовал ей туда не возвращаться, но девушка сказала, что в квартире у нее остались вещи и документы. Брат с сестрой договорились созвониться через час. Через 40 минут Сергей набрал номер Анастасии.

"Она отвечала спокойным голосом, сказала, что ситуация нормальная и они все уладили, пообещала утром перезвонить. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и пообещали созвониться утром следующего дня. Утром я проснулся, звонил ей несколько раз, но телефон был не доступен. Я делал ей звонки и на следующий день. И так и не дозвонился, а потом увидел новости о том, что произошло", - рассказал в суде Сергей.

По словам Сергея, он не сомневается, что сестра любила историка Соколова. "Она говорила, что работает с ним в университете, что он очень интересный и харизматичный человек, с которым у них общие интересы", - добавил он.