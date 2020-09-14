DOXA / Telegram Студенты ВШЭ вывесили в вузе баннеры против "политических увольнений". Они провисели 15 минут, после чего их сняли сотрудники администрации вуза

DOXA / Telegram

Студенты Высшей школы экономики вывесили в здании университета на Покровском бульваре в Москве два баннера против "политических увольнений" преподавателей, сообщает студенческий телеграм-канал DOXA.

Баннеры провисели 15 минут, после чего их сняли сотрудники администрации вуза.

Напомним, с начала 2020 года руководство Высшей школы экономики расторгло или отказалось продлевать контракты со множеством преподавателей, среди которых - профессора кафедры конституционного и административного права Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Елена Глушко, доцент факультета права Андрей Щербович, пять преподавателей Школы философии ВШЭ, в том числе - редактор отдела политики "‎Новой газеты" Кирилл Мартынов, академический руководитель образовательной программы "Культурология" Ольга Рогинская, и другие.

Заведующего кафедрой конституционного права, профессора Михаила Краснова, перевели на должность преподавателя-исследователя, что лишило его возможности заниматься преподавательской деятельностью.

Администрация Высшей школы экономики объясняет массовые увольнения "реорганизацией" работы вуза.

Часть студентов и сотрудников ВШЭ выступают в поддержку преподавателей, считая решение руководства вуза уволить их политически мотивированным.

В ответ на увольнения преподаватели объявили о создании независимого образовательного онлайн-проекта "Свободный университет", в котором все желающие могут учиться бесплатно.