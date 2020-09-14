"Единая Россия" побеждает, несмотря на массовые сообщения о нарушениях на выборах

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил об уверенной победе партии в этом электоральном цикле

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По итогам единого дня голосования 13 сентября в "Единой России" заявили об убедительной победе кандидатов от партии в данном электоральном цикле, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в регионах. Так, губернатором Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, назначенный врио главы региона в апреле 2020 года. Об этом сообщается на сайте собрания депутатов НАО. Депутаты окружной думы в Ханты-Мансийском автономном округе переизбрали главой региона Наталью Комарову, она занимает этот пост с 2010 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

На Камчатке по результатам обработки 93 процентов протоколов побеждает действующий врио губернатора, самовыдвиженец Владимир Солодов, в Еврейской автономной области - врио главы региона единоросс Ростислав Гольдштейн, в Иркутской области - самовыдвиженец Игорь Кобзев, также ранее назначенный врио губернатора, сообщается на сайте ЦИК.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил об уверенной победе партии в этом электоральном цикле. В Сибири, по его словам, единороссы лидируют на выборах в заксобрание Новосибирска, гордуму Томска и новосибирскую гордуму. Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в Томске по всем округам побеждают кандидаты от "Умного голосования". При этом Турчак считает, что "Умное голосование" не сработало, поскольку "люди голосуют сердцем и умом".

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о победе на муниципальных выборах ряда кандидатов от "Умного голосования". Так, координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко стал депутатом городского совета Новосибирска. "Вместе с еще примерно десятком кандидатов Умного голосования, там будет мощная фракция. А может и больше десятка, там еще много подсчетов впереди", - прокомментировал Волков. Также депутатами городской Думы Томска стали координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева и сотрудник штаба Навального Андрей Фатеев. По словам Волкова, кандидаты "Умного голосования" выиграли как минимум 16 из 27 мандатов в Томске.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что избиратели из-за событий 2020 года ждут стабильности и спокойствия, а поэтому доверяют "проверенным кандидатам", передает ТАСС. "Надежды на то, что откуда ни возьмись какие-то новые силы придут и нас спасут, вытащат к свободе и свету, такой наивной надежды у огромного большинства наших соотечественников не наблюдается", - сказал Федоров. По его словам, большинству россиян "было не до политики" из-за эпидемии коронавируса и возникших из-за нее финансовых проблем. При этом глава ВЦИОМ признал, что в стране есть запрос на перемены, но "он уступает по массовости запросу на стабильность".

При этом независимое движение наблюдателей "Голос" сообщает, что поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссии в единый день голосования можно охарактеризовать как "правовой произвол". Наблюдатели и члены УИК рассказали, что их не пускали на участки или ограничивали в перемещениях, запрещали вести съемку, не давали знакомиться с документами и принимать жалобы. Они также сообщили о предполагаемых вбросах и замене бюллетеней досрочного голосования на участках. В "Голосе" заявили, что не получали такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе правом наблюдателей и членов комиссий на протяжении последних четырех лет. Всего с начала голосования на "Карту нарушений" поступило 1 306 сообщений из 59 регионов, 212 из них - 13 сентября. Больше всего сообщений о нарушениях - 30 - приходятся на Краснодарский край.

В городе Верхний Уфалей в Челябинской области в кабинке для голосования нашли трафарет для слабовидящих с уже поставленной галочкой за "Единую Россию", пишет "Новая газета". В ЦИК заявили, что это "инсценировка". В Новороссийске в урну для голосования вбросили пустые листы, о чем сообщили наблюдатели из штаба Навального. Председатель краевой комиссии пообещал признать все бюллетени из нее недействительными.

В Астрахани нашли схему массового подкупа избирателей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на главу КПРФ в гордуме Халита Аитова. По его словам, людям выдавали лист с вопросами, для ответа на которые нужно было прийти на УИК и получить 200 рублей. Чтобы заработать еще 500 рублей, избирателям нужно было проголосовать и обменять у "волонтеров" этот листок на календарик, а потом по нему получить оставшиеся деньги. В Геленджике после двух дней голосования в сейф-пакетах оказалось 1 277 бюллетеней, хотя в списках избирателей свои подписи оставили только 200 человек.

Кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР собираются обратиться в Генпрокуратуру с требованием отменить результаты досрочного голосования. По данным "Интерфакса", Бессонов заявил, что "реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было", а Пятибратов заявил о нарушениях, допущенных в ходе выборов в ряде городов региона.

Кроме того, сообщается о явных правонарушениях. Так, у городского суда в Сыктывкаре двое неизвестных облили зеленкой кандидата в депутаты в Госсовет Коми от КПРФ Виктора Воробьева.Об этом он сам заявил в Facebook.

В отделе полиции Владимира в течение 18 часов без еды, воды и связи держали наблюдателей от "Справедливой России", сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на кандидата в депутаты городской думы Дениса Найденова. После этого их отвезли на 100 километров в сторону Москвы и высадили в районе города Покров. "Им было сказано: "Вернетесь назад - оторвем яйца". Все мои наблюдатели после таких запугиваний предпочли вернуться домой. Физическая сила к ним не применялась", - рассказал Найденов.

А в Ростове-на-Дону представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областного избиркома, на место нападения вызвали полицию, потерпевшая обратилась к медикам. По словам источника "Интерфакса", инцидент произошел 12 сентября, а на председателя УИК напал представитель КПРФ, который хотел стать членом комиссии, но ему не разрешили.

Несмотря на все это, глава ЦИК Элла Памфилова заявила ТАСС, что на заседании комиссии рассмотрели "беспрецедентно малое" число жалоб - 13, и семь из них в ЦИК признали необоснованными. Глава Центризбиркома считает, что выборы в стране прошли "конкурентно" и "максимально открыто", и продолжает настаивать на том, что многодневное голосование ввели из-за опросов и пожеланий россиян.

Как отмечают "Ведомости", ни в одном из 18 регионов, где проходили губернаторские выборы, не идет речь о втором туре. Эксперты напоминают, что в 2020 году выборы впервые проходили три дня: 11 и 12 сентября шло досрочное голосование, в том числе на избирательных участках и придомовых территориях. По их мнению, именно это помогло власти достигнуть нужных результатов. Кроме того, в этом году состав оппонентов у врио губернаторов был наиболее слабым за многие годы: из 18 кампаний интрига ко дню выборов оставалась только в Иркутской и Архангельской областях, что и позволило мобилизовать административный ресурс.