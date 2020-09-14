ЦИК официально признала три пенька местами для голосования

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, результаты расследования поставят точку в "спекуляциях" по поводу голосования на придомовых территориях

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Центризбирком России провел масштабное расследование по фактам голосования "на пеньках" и выявил "три реальных пня", которые были задействованы в голосовании по поправкам в Конституции РФ нынешним летом. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, результаты расследования поставят точку в "спекуляциях" по поводу голосования на придомовых территориях.

Первый официально признанный пень, "ульяновский", находится рядом с частным домом, где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи, поясняется в официальном Telegram-канале ЦИК. Отмечается, что пожилые члены этой семьи пожелали голосовать именно на этом пне. В избиркоме не уточнили точное месторасположение пня, отметив, что с него "началась шумиха в Сети". Предположительно, речь идет о селе Комаровка Ульяновской области.

Член областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев объяснял РИА "Новости", что пенек в Комаровке был не избирательным участком, а "местом для голосования на территории вне помещения для голосования". Для обеспечения тайны голосования использовалась П-образная пластиковая конструкция. Заполненные бюллетени надо было бросать в переносной ящик. По словам Гусева, "никаких скандалов, жалоб по этому поводу не было", напротив, "все по-доброму к этому отнеслись".

В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA— Daniil Ken ❌ (@daniilken) June 25, 2020

Второй пень, голосование на котором ЦИК не отрицает, находится в одной из деревень Владимирской области и является "популярным местом встреч". "Местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники. Рядом с пнем была организована и процедура голосования", - заявили в Центризбиркоме.

Третий, "брянский", пень расположен рядом с домом женщины, которая на тот момент недавно перенесла пневмонию и по состоянию здоровья пожелала голосовать на придомовой территории. "Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками", - подытожили в ЦИКе.

Памфилова обратилась к критикам выездного голосования в отдаленных поселениях, назвав их "рафинированными штучками, которые, видимо, в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов, но не видят Россию, как она есть". По словам главы ЦИК, "на лавочках" голосуют пожилые люди, которым трудно добраться до избирательных участков.

"Спасибо надо сказать членам участковых комиссий, что берут на себя такой труд, идут и едут к этим людям: в разных ситуациях, в разных условиях. Да, не каждый хочет запускать в дом. Кому-то удобнее на воздухе, присесть на лавочку... и так далее. Это их право - сделать так, как они считают нужным. Главное, что у нас нет жалоб по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, и человеку было обеспечено право проголосовать", - заявила Памфилова.

Нынешнюю избирательную кампанию она назвала лучшей за время своей работы в ЦИК, то есть с 2016 года. По словам Пафмиловой, кампания прошла "спокойно, чисто, очень достойно, в основном", серьезных нарушений не было. При этом отмечен новый вид нарушений - повреждении целостности сейф-пакетов. "Если возникали малейшие сомнения, что что-то не так, наши коллеги признавали их недействительными", - заявила председатель Центризбиркома.

Также она заявила о беспрецедентно высоком уровне агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, передает РИА "Новости". "Целый ряд комиссий работали в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", - сказала Памфилова. Отдельных наблюдателей она обвинила в "дезорганизации работы" комиссий и призвала разобрать эти случаи. Серьезные претензии у ЦИК есть и к некоторым избиркомам, "но это тоже разберем по косточкам", пообещала Памфилова.

Перед голосованием 11-13 сентября глава ЦИК сообщала, что в России будет организовано 4500 участков на придомовых территориях и потребовала, чтобы голосование "на пеньке" проходило на высшем уровне, с обеспечением тайны голосования и возможности наблюдения. При этом изначально Пафмилова вообще отрицала факты голосования на пнях, в багажниках и других нетипичных местах.

"Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!" - возмущалась она, посоветовав критикам показать, "как голосуют в химчистках и в пивнушках в тех странах, которым вы присягнули на верность".

По подсчетам "Открытых медиа" на вечер 13 сентября, на выборах в заксобрания регионов лидером по голосованию вне избирательных участков была Рязанская область. Возможностью проголосовать "на пеньках" там воспользовались больше половины "досрочников". На втором месте - Воронежская область, на третьем - Белгородская. Меньше всего таким образом голосовали на выборах в Госсовет республики Коми.

На выборах губернаторов лидером по "пенёчному" голосованию стала Еврейская автономная область. На втором месте - Севастополь, на третьем - Пензенская область. А регионами-лидерами по абсолютному числу досрочников вне участков стали Краснодарский край и Татарстан.