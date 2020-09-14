В понедельник Владимир Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Переговоры проходят в формате "один на один". Лидеры стран, как было объявлено официально, обсуждают состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Президент России сообщил, что рад возможности поздравить коллегу с победой на президентских выборах при личной встрече, а не по телефону, как раньше.

"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной. "Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - сказал Путин на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В связи с этим он добавил, что в России известна позиция, которую белорусские представители изложили в ОБСЕ. "В этой связи, в связи с работой над Конституцией уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с зампредом Конституционного суда. Уверен, что имея в виду ваш опыт политической работы, работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития", - сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

Он пообещал, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я неоднократно вам говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что эти обязательства были взяты обоюдно в 90-х годах. "Россия взяла на себя определенные обязательства и вне зависимости от того, кто находится у власти (в Белоруссии. - Прим. "Интерфакса") в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять", - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин поступил порядочно на фоне ситуации в республике, и выразил благодарность ему за это. Глава Белоруссии выразил благодарность Путину и всем россиянам, кто "был причастен к тому, чтобы поддержать белорусов в это поствыборное время".

Президент Белоруссии пообещал подробно рассказать Путину о том, что происходило, поскольку СМИ якобы исказили суть событий. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", - сказал Лукашенко. По его словам, в СМИ также было "много конспирологического" относительно встречи президентов РФ и Белоруссии.

В свою очередь Путин заявил, что граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. "Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал президент РФ.

По словам Лукашенко, он внимательно наблюдает за протестными акциями, которые проходят в выходные в Минске. Президент подчеркнул, что в будни "страна живет обычной жизнью".

"Да, и в субботу - в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красные линии, Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда Вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай Бог, конечно, это в Белоруссии. Но, тем не менее, есть красные линии, которые никто не имеет права переходить", - сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии добавил: "Но пока эти красные линии никто не нарушал".

Александр Лукашенко также поблагодарил российскую сторону и лично президента России за поддержку в поствыборный период. По его словам, друг познается в беде. "Я это искренне говорю. Это нам урок - не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах, - сказал Президент. - Как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень серьезный урок, который мы с вами, надеюсь, выдержали".

Лукашенко также подтвердил незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. "По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений."

При этом на самый важный вопрос официально ответ не прозвучал. Однако понятно, что к какому-то решению по этому вопросу по итогам многочасовых переговоров стороны все же могли пришли. Каким именно было это решение, возможно, стант известно в самое ближайшее время по риторике президента Белоруссии, когда он вернется на родину.

РФ предоставит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи. Путин напомнил, что недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный - $1,5 млрд, - сказал президент РФ. - И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

По словам Путина, сейчас "есть возможность в спокойном режиме поговорить обо всем". В частности, в экономической сфере произошло падение товарооборота между РФ и Белоруссией на 21 с лишним процент. "Это все-таки приличное падение, это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом, заверил Владимир Путин. - Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике".

Он предложил своему белорусскому коллеге принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами. "Что касается наших экономических взаимоотношений, Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Только один из проектов - это АЭС стоимостью 10 млрд долларов", - отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом свыше 50% торгового оборота Белоруссии приходятся на РФ, в республике работают почти две тысячи предприятий с российским капиталом. "У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей", - подчеркнул Путин.