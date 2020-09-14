В России 5509 новых случаев коронавируса, 57 умерших за сутки

В России за последние сутки выявлено 5509 заболевших COVID-19 в 83 регионах, 57 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 068 320 заболевших и 18 635 умерших.
Из больниц за сутки выписано 2475 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 878 700. Регионами с наименьшими темпами суточного прироста заболеваемости названы Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Московскаяи Смоленская области (0,2%), Москва, Курская, Тульская, Омская области, Чувашия и Татарстан (0,3%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 696 (11)
Санкт-Петербург - 199
Московская область - 163 (5)
Ростовская область - 160 (3)
Нижегородская область - 147 (6)
Ставропольский край - 136 (3)
Ульяновская область - 129
Свердловская область - 129 (2)
Самарская область - 120
Воронежская область - 111
Саратовская область - 110
Кемеровская область - 105
Красноярский край - 102
Волгоградская область - 98
Оренбургская область - 98
Пензенская область - 93
Краснодарский край - 92 (4)
Архангельская область - 91
Республика Дагестан - 84 (1)
Ханты-Мансийский АО - 82
Республика Крым - 77 (1)
Иркутская область - 72
Хабаровский край - 70 (1)
Мурманская область - 69 (2)
Республика Саха (Якутия) - 69
Приморский край - 69
Челябинская область - 67
Кировская область - 66 (2)
Забайкальский край - 66
Республика Калмыкия - 63
Карачаево-Черкесская Республика - 63
Удмуртская Республика - 60
Алтайский край - 60
Ямало-Ненецкий АО - 59
Пермский край - 58 (2)
Новосибирская область - 55 (3)
Тюменская область - 54
Костромская область - 53
Республика Коми - 53
Томская область - 52
Республика Алтай - 49
Орловская область - 48
Ярославская область - 46
Республика Бурятия - 45
Белгородская область - 43
Ивановская область - 43
Брянская область - 42
Республика Ингушетия - 42
Астраханская область - 42 (1)
Вологодская область - 41
Кабардино-Балкарская Республика - 40
Калужская область - 39
Сахалинская область - 38
Ленинградская область - 36 (1)
Рязанская область - 32
Республика Хакасия - 32
Омская область - 32
Магаданская область - 32
Владимирская область - 31
Липецкая область - 31 (2)
Тульская область - 31 (1)
Калининградская область - 31
Республика Мордовия - 31
Республика Северная Осетия - 30
Республика Башкортостан - 30
Тамбовская область - 29
Новгородская область - 28
Амурская область - 27
Курганская область - 26
Республика Тыва - 26
Тверская область - 25
Чувашская Республика - 24 (2)
Курская область - 23
Республика Татарстан - 23
Псковская область - 21
Республика Марий Эл - 21
Камчатский край - 21 (3)
Республика Адыгея - 19
Севастополь - 18
Республика Карелия - 16
Смоленская область - 12
Еврейская АО - 7 (1)
Чеченская Республика - 6