В России 5509 новых случаев коронавируса, 57 умерших за сутки

В России за последние сутки выявлено 5509 заболевших COVID-19 в 83 регионах, 57 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 068 320 заболевших и 18 635 умерших.

Из больниц за сутки выписано 2475 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 878 700. Регионами с наименьшими темпами суточного прироста заболеваемости названы Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Московскаяи Смоленская области (0,2%), Москва, Курская, Тульская, Омская области, Чувашия и Татарстан (0,3%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 696 (11)

Санкт-Петербург - 199

Московская область - 163 (5)

Ростовская область - 160 (3)

Нижегородская область - 147 (6)

Ставропольский край - 136 (3)

Ульяновская область - 129

Свердловская область - 129 (2)

Самарская область - 120

Воронежская область - 111

Саратовская область - 110

Кемеровская область - 105

Красноярский край - 102

Волгоградская область - 98

Оренбургская область - 98

Пензенская область - 93

Краснодарский край - 92 (4)

Архангельская область - 91

Республика Дагестан - 84 (1)

Ханты-Мансийский АО - 82

Республика Крым - 77 (1)

Иркутская область - 72

Хабаровский край - 70 (1)

Мурманская область - 69 (2)

Республика Саха (Якутия) - 69

Приморский край - 69

Челябинская область - 67

Кировская область - 66 (2)

Забайкальский край - 66

Республика Калмыкия - 63

Карачаево-Черкесская Республика - 63

Удмуртская Республика - 60

Алтайский край - 60

Ямало-Ненецкий АО - 59

Пермский край - 58 (2)

Новосибирская область - 55 (3)

Тюменская область - 54

Костромская область - 53

Республика Коми - 53

Томская область - 52

Республика Алтай - 49

Орловская область - 48

Ярославская область - 46

Республика Бурятия - 45

Белгородская область - 43

Ивановская область - 43

Брянская область - 42

Республика Ингушетия - 42

Астраханская область - 42 (1)

Вологодская область - 41

Кабардино-Балкарская Республика - 40

Калужская область - 39

Сахалинская область - 38

Ленинградская область - 36 (1)

Рязанская область - 32

Республика Хакасия - 32

Омская область - 32

Магаданская область - 32

Владимирская область - 31

Липецкая область - 31 (2)

Тульская область - 31 (1)

Калининградская область - 31

Республика Мордовия - 31

Республика Северная Осетия - 30

Республика Башкортостан - 30

Тамбовская область - 29

Новгородская область - 28

Амурская область - 27

Курганская область - 26

Республика Тыва - 26

Тверская область - 25

Чувашская Республика - 24 (2)

Курская область - 23

Республика Татарстан - 23

Псковская область - 21

Республика Марий Эл - 21

Камчатский край - 21 (3)

Республика Адыгея - 19

Севастополь - 18

Республика Карелия - 16

Смоленская область - 12

Еврейская АО - 7 (1)

Чеченская Республика - 6

