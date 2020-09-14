Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал на два месяца председателя комитета финансов местной администрации по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Агентство не называет имя чиновника. Но, судя по сайту комитета, это Александр Болучевский. Это подтверждает и администрация Выборгского района.

По данным следствия, в июле 2019 года Болучевский использовал документы с внесенными в них ложными сведениями о проведенном капитальном ремонте зданий в Выборге и на их основании перевел более 700 млн рублей из бюджета Выборгского района на счета "подконтрольных юридических лиц". На самом деле здания не были отремонтированы, а деньги "перетекли в карман" Болучевскому, действовавшему в сговоре с "неустановленными лицами".

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог) после проверки следственного отдела и прокуратуры района. В пресс-службе Выборгского района утверждают, что администрация сама передала информацию о мошенничестве в СК, "как только об этом стало известно".

Как отмечает "Коммерсант", в конце 2019 года чиновник на заседании муниципалного совета Выборга отчитывался, что бюджет города на 2020 год составит 712 млн рублей, а всего района - более 5 млрд рублей. Таким образом, высокопоставленного чиновника подозревают в хищении на сумму, равную всему годовому бюджету Выборга.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Александр Болучевский стал председателем комитета финансов администрации Выборгского района весной 2019 года. До этого он долгое время был заместителем главы комфина.

В Выборге проблема сохранения исторических зданий стоит особенно остро. Город появился еще в XIII веке как шведская крепость, а в 1710 году вошел в состав России. Массовое внимание к плачевному состоянию архитектуры в городе привлек блогер-урбанист Илья Варламов в апреле 2017 года.

Через несколько месяцев губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, переизбранный 13 сентября на новый срок, высказался за снос исторических зданий в Выборге и строительстве на их месте культурного пространства: "В свое время были допущены серьезные ошибки, из-за чего сегодня Выборг находится далеко не в лучшем состоянии. И, увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений, и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня".

Согласно открытым данным, за последние четыре года только из федерального бюджета Выборгу выделяли минимум 4,4 млрд рублей на реконструкцию зданий. В июле 2018 года Дрозденко обещал, что, поскольку Выборг получил статус музея, ежегодно на восстановление исторических памятников будет дополнительно привлекаться от 2 млрд до 4 млрд руб. из различных источников. Всего в концепцию сохранения исторической части Выборга, подготовленной за 7,5 млн рублей в 2014 году, вошло 356 объектов.