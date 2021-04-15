Портал "Проект" и студенческое издание DOXA провели совместное исследование, по итогам которого выяснилось, что подавляющее большинство руководителей российских вузов связаны с органами власти и партией "Единая Россия"

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга В случаях с Московским и Санкт-Петербургским университетами выборность ректоров пришлось отменять специальными законами. В 2009 году Госдума приняла закон, согласно которому МГУ и СПбГУ получают отдельную строку в федеральном бюджете, а ректор назначается указом президента

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Портал "Проект" и студенческое издание DOXA провели совместное исследование, по итогам которого выяснилось, что подавляющее большинство руководителей российских вузов связаны с органами власти и партией "Единая Россия". По их мнению, именно этим объясняются нынешние репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей.

По данным исследования, затронувшего сто российских вузов, процедура выборов ректора на конференции работников и обучающихся сохранилась в уставах 58 университетов, в 16 из них ректора назначает учредитель из кандидатур, представленных наблюдательным советом, в 12 - руководителя напрямую назначает учредитель, еще в 11 - правительство. В негосударственной Российской экономической школе (РЭШ) ректора выбирает попечительский совет. Однако выборы на конференции - не гарантия независимости, так как во всех случаях последнее слово остается за учредителем университета - министерством или федеральным правительством - который решает вопрос об утверждении нового руководителя в должности.

В случаях с Московским и Санкт-Петербургским университетами выборность ректоров пришлось отменять специальными законами. В 2009 году Госдума приняла закон, согласно которому МГУ и СПбГУ получают отдельную строку в федеральном бюджете, а ректор назначается указом президента. Спустя десять лет, за считанные недели до окончания полномочий ректора МГУ Садовничего, парламент дополнительно принял поправку, отменяющую предельный возраст для ректоров МГУ и СПбГУ.

В мае 2020 года был принят закон, увеличивающий предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов до 70 лет. При этом учредитель учебного заведения имеет право продлить срок полномочий ректора сверх этого еще на пять лет. Эта норма позволила остаться на посту ректора МГИМО Анатолию Торкунову - однокурснику министра иностранных дел Сергея Лаврова, доверенному лицу Владимира Путина и бывшему председателю совета директоров "Первого канала".

Кроме того, большинство российских ректоров и проректоров тем или иным образом связаны с властями и ведут вполне провластную политику. Это хорошо видно на примере Высшей школы экономики: если в декабре 2008 года, когда в Москве проходили так называемые "марши несогласных", ВШЭ прямо отказалась отчислять студентов, принявших в них участие, то в 2019 году, в связи с уголовным делом студента вуза Егора Жукова, сразу несколько профессоров ВШЭ отрицательно высказались о митингах против фальсификаций на выборах в Госдуму, используя фразу "университет вне политики".

Спустя несколько недель студенческому журналу DOXA отказали в участии в традиционном праздновании "Дня Вышки" в Парке Горького, сославшись на то, что издание занимается политической деятельностью. Вскоре ВШЭ по политическим мотивам покинули несколько академиков, а всего за последние десять лет по той же причине вуз потерял 28 сотрудников. Среди них были редактор "Новой газеты" Кирилл Мартынов, муниципальный депутат Юлия Галямина и политолог Александр Кынев.

В декабре 2019 года журнал DOXA был лишен статуса студенческой организации, а затем ВШЭ и вовсе перестала выдавать такой статус любым журналистским организациям. Наконец, зимой 2020 года "Вышка" изменила правила внутреннего распорядка, запретив сотрудникам и студентам использовать аффилиацию с ВШЭ при публичных политических заявлениях. А 14 апреля этого года силовики пришли с обысками в редакцию издания и к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, обвинив их по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Впоследствии суд назначил им запрет на определенные действия, включая пользование интернетом.

То же самое происходило и в других вузах: в октябре 2019 года руководство МГУ грозило отчислением студенткам журфака Марине Ким и Фаризе Дударовой за сбор поручительств в поддержку арестованного аспиранта-математика Азата Мифтахова. А в Российском социальном университете (РГСУ) студента факультета международных отношений вызвали в службу безопасности из-за участия в одном из летних митингов. Всего за октябрь 2019 года через профилактические беседы со службой безопасности РГСУ прошли еще несколько десятков студентов, задержанных или просто участвовавших в летних протестах.

Параллельно с преследованием за участие в оппозиционных митингах вузы использовали административный ресурс, чтобы собирать учащихся на провластные митинги. Одной из таких акций стал так называемый "Парад студентов" 14 сентября 2019 года, проведенный в пику уличным акциям оппозиции. Председатели студенческих советов МГИМО, РГГУ, РАНХиГС, РУДН, Медицинской академии им. Скрябина звали студентов принять участие в мероприятии. А ректор Московского лингвистического университета Ирина Краева и вовсе настаивала на том, чтобы от каждого факультета на параде было по десять человек.

Исследовав биографии 559 ректоров, президентов и проректоров 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes, "Проект" и DOXA установили, что 74% ректоров тем или иным образом связаны с властью, 47% - с правящей партией "Единая Россия" (в том числе имеют статус депутата). 24% менеджеров вузов занимали должность депутатов разных уровней, являются ими сейчас, были кандидатами в депутаты или участвовали в праймериз, не меньше 2% - бывшие силовики, 14% были доверенными лицами Владимира Путина, Сергея Собянина и Дмитрия Медведева.

Среди первых проректоров 20,7% связаны с властью и 1,7% с партией "Единая Россия". Иногда в вузах встречаются должности президентов, чаще всего их занимают бывшие ректоры. Из 37 президентов в органах власти работали почти 73%, депутатами были 27%, с "Единой Россией" связаны 48,6% президентов, а 5% были доверенными лицами на выборах. А в ректоратах 92 из ста изученных вузов присутствуют те или иные менеджеры, работавшие или работающие чиновниками или депутатами и связанные с "Единой Россией" и силовыми ведомствами.

Кроме того, в вузах есть две менеджерские должности, обладатели которых в первую очередь вовлечены в работу с "политически неблагонадежными" студентами (а иногда и преподавателями). Это проректоры по воспитательной работе и безопасности: в их обязанности входит организация внеучебного процесса и социальная поддержка учащихся, однако фактически они проводят профилактические беседы со студентами, задержанными на митингах. Из 70 человек, занимающихся воспитательной работой в университетах, 27 так или иначе аффилированы с властными структурами, а 11 менеджеров - члены "Единой России", из них пятеро - действующие депутаты разных уровней от партии власти. А как минимум треть из 78 действующих руководителей отделов безопасности или проректоров по безопасности связаны с теми или иными силовыми структурами, включая ФСБ, МВД, ФМС, Минобороны, ФССП и ФСИН.

Некоторые эксперты отмечают, что должности проректоров по безопасности можно объяснить тем, что во многих технических вузах есть доступ к государственной тайне, однако на деле "безопасники" заняты не только и не столько ее охраной. Так, зимой 2021 года проректор ВШЭ по безопасности Евгений Артемов начал собирать данные студентов, участвовавших в митингах в поддержку Навального и одиночных пикетах. В самом вузе факт сбора этих данных отрицают.

Похожий случай произошел и в Российском университете нефти и газа имени Губкина. Его студента Василия Ворону задержали на митинге 23 января. Из ОВД Василий был отпущен без протокола, так как на акции находился в качестве фотокорреспондента издания SOTA. Однако через несколько недель студента вызвали в управление безопасности вуза с требованием написать объяснительную в связи с задержанием, заявив, что участие в несанкционированных акциях противоречит уставу вуза. "В объяснительной я написал, что выговор по этому вопросу не соответствует Конституции и я не признаю свою вину. Сейчас в моем личном кабинете нет никаких документов кроме приказа о зачислении", - заявил Ворона. Проректор по безопасности вуза Владимир Круглов закончил Высшую школу КГБ имени Дзержинского, а потом 19 лет служил в армии.

При этом связи ректоратов вузов с властями не компенсируются их научными достижениями: в диссертациях 19 ректоров топ-100 присутствуют некорректные заимствования, еще шестеро участвовали в создании и защите диссертаций других авторов с некорректными заимствованиями. А среднее значение индекса Хирша, основанное на количестве публикаций руководителей вузрв и количестве цитирований этих публикаций, равно 3, тогда как для руководителей топ-100 иностранных вузов этот показатель составляет 38. У 30% изученных российских ректоров индекса нет вообще, или же он равен нулю. А обнаруженные "Диссернетом" признаки плагиата также не стали основанием для проверки и санкций в отношении руководства вузов.