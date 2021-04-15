DW рассказала об активном платном продвижении аккаунтов депутата российской Госдумы Леонида Слуцкого в социальных сетях. Посты председателя комитета Госдумы по международным делам, где он обычно рассказывает про "провокации со стороны Брюсселя" или "адский абсурд" администрации Байдена, регулярно выкладываются на одну из популярных бирж лайков и оцениваются в полтора-два рубля за лайк и репост в Facebook, еще столько же - за лайк и ретвит в Twitter.

Платформа Bosslike.ru предлагает ориентировочные ставки за разного вида активность в тех или иных соцсетях и позволяет накручивать не только лайки, но и подписчиков, репосты, просмотры во всех популярных соцсетях - от "Одноклассников" и VK до Telegram, YouTube и TikTok. При этом каждый заказчик накрутки сам определяет цену за одно выполнение его задания.

Цены за посты Слуцкого - одни из самых высоких на этой бирже. Лайки или репосты в Facebook и Twitter обходятся заказчику в сумму баллов, эквивалентную сумме от полутора до двух рублей. По данным DW, посты Слуцкого присутствовали на бирже по меньшей мере с середины марта и выставлялись туда вскоре после публикации оригинала. DW отправила депутату Госдумы письменный запрос с просьбой пояснить, причастен ли он или его подчиненные к покупке лайков и репостов для его записей в соцсетях, однако не получила ответа.

При этом в большинстве своих постов в соцсетях глава комитета Госдумы по международным делам нещадно критикует США и ЕС: 77 из 78 доступных аккаунтов, лайкающих его твиты на эту тему, были куплены на бирже лайков, а девять из этих аккаунтов уже временно ограничены соцсетью из-за подозрительной активности. Среди ретвитов в упомянутых аккаунтах встречаются и более ранние посты Слуцкого, датированные осенью 2020 года. Это может указывать на то, что записи российского парламентария в соцсетях стали выставляться на биржу лайков еще раньше.

С 2018 года накрутки лайков в социальных сетях исследует Центр стратегических коммуникаций НАТО. Один из авторов докладов центра о подобных манипуляциях Рольф Фредхейм рассказал, что тоже встречал аккаунты политиков на биржах лайков - чаще всего это мелкие муниципальные политики, но встречаются и аккаунты депутатов Госдумы. О ком именно идет речь, эксперт не уточнил.

DW обнаружила на одной из бирж лайков и другие политические аккаунты, в частности, VK-профиль основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, выступающего за православные ценности и поддерживающего связи с европейскими ультраправыми. За каждую подписку на него платят 60 копеек. Регулярно появляются на этой бирже лайков и посты в Facebook Александра Фельдмана - депутата Верховной рады и бывшего доверенного лица Виктора Януковича, который сейчас ведет предвыборную борьбу за пост главы Харькова. За один лайк его постов платят 1 рубль 25 копеек.

Кроме того, на этой бирже по накрутке набирают подписчиков аккаунты, поддерживающие действия московской мэрии. Среди них более десяти неофициальных, популяризирующих реновацию и другие инфраструктурные проекты мэра Сергея Собянина - "Реновационные новости", "Новые проекты Москвы", "Город. Транспорт. Архитектура", "Московский строитель" и другие. Зачастую все они выкладывают одни и те же картинки, видеоролики и записи. Также активно покупаются ретвиты для московского "Музея победы" и официального аккаунта Департамента градостроительной политики Москвы.

По данным Центра стратегических коммуникаций НАТО, российские компании доминируют на рынке манипуляций в соцсетях: общая доля фейковой активности в соцсетях может составлять 10-30 процентов от всех лайков, репостов и просмотров на этих платформах, тогда как в полной мере оценить объемы манипуляции невозможно. При этом Twitter и Facebook считаются наиболее защищенными от манипуляций, YouTube и Instagram защищены гораздо хуже, а самым незащищенным остается TikTok. Формально накрутка лайков и подписчиков не противоречит никаким законам, но эксперты полагают, что биржи лайков на территории Евросоюза следовало бы запретить или же сделать их сервис настолько дорогим, чтобы это не оправдывало себя. Сами же интернет-гиганты должны эффективнее бороться с ботами и накрутками, чему могло бы способствовать наличие международного механизма регулирования в данной сфере.

DW отмечает, что после публикации расследования с биржи лайков исчезли все задания по продвижению постов Леонида Слуцкого, Константина Малофеева, а также аккаунты, продвигающие проекты мэра Москвы. Напомним, Слуцкий, известный в первую очередь по скандалу с домогательствами к журналисткам, считается одним из главных специалистов по связям с иностранными политиками, возит делегации в Крым и выполняет роль одного из основных пропагандистских рупоров на международной арене. Среди гостей, которых приглашает в Москву Слуцкий, оказываются политики ультраправых взглядов, а сотрудники возглавляемого им Российского фонда мира не стесняются просить гранты у американских сенаторов.

Сотрудничество с Российским фондом мира иногда может стоить зарубежным политикам высоких постов. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в Крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции "Европейская народная партия" при ПАСЕ. А председателю ПАСЕ Педро Аграмунту пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков. Сам Аграмунт впоследствии называл поездку ошибкой.

Кроме того, фонд Слуцкого оплачивает услуги адвокатов для россиян, оказавшихся в зарубежной тюрьме. Например, адвокат Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов.

В сентябре 2013 года Слуцкий ходатайствовал о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам "Русская инициатива". На деле в числе волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас и члены его музыкального коллектива: сведений о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами обнаружить не удалось, зато испанца часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпаний и на юбилеи приближенных к Кремлю олигархов. По некоторым данным, осенью 2013 года иностранные артисты прилетали на день рождения "какого-то влиятельного чеченца из окружения Кадырова".