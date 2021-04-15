Журналист и блогер Юрий Дудь поддержал главного редактора "Важных историй" Романа Анина и авторов студенческого издания Doxa и предложил своим подписчикам в Instagram по желанию пожертвовать деньги на работу обоих СМИ.

"У журналиста Романа Анина (…) обыскивают квартиру и изымают технику. Сейчас он свидетель по уголовному делу, но в любой момент может стать обвиняемым. У журналистов издания Doxa (…) обыскивают квартиры и офис; им предъявляют обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты (это уголовная статья) и назначают запрет определенных действий на два месяца (запрет, почти не отличимый от домашнего ареста)", - отметил Дудь в своем посте.

Он напомнил слова псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая снималась в одном из выпусков "вДудя", где она сравнивала работу медиа и дворников: "Вот он подмел улицу - стали трещины видны на асфальте. Негодяй. Под песком было невидно. Его работа - подметать улицу, наша работа - распространять информацию".

"Поэтому если вдруг вы думаете, что репрессии, которыми государство взялось за журналистов независимых медиа на этой неделе, это проблемы Королевства Садового Кольца, просто перечитайте цитату выше. - отметил Дудь, - И представьте, что будет если вдруг абсолютно все перестанут замечать мусор вокруг. В какой-то момент он превратится в горы, а затем - все вокруг обернется зловонной и непригодной для жизни помойкой".

В защиту Doxa выступили мировые ученые

Философы Этьен Балибар, Джудит Батлер, Славой Жижек и еще 80 исследователей из университетов разных стран выступили в поддержку преследуемых по уголовному делу четырех журналистов Doxa. Об этом сообщает сам журнал со ссылкой на открытое письмо.

Авторы письма отметили, что журнал Doxa освещал студенческие протесты и поддерживал студентов, подвергшихся давлению за свои слова, давал площадку для феминистских, анархистских и марксистских высказываний.

Ученые назвали обвинения журналистов абсурдными. "Doxa опубликовала довольно невинное видео, призывающее протестовать без страха. В ролике журналисты отмечали, что исключение студентов по политическим мотивам незаконно, - говорится в письме. - Это, должно быть, почетно - быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ. Однако возмутительно допущение, что студенты нуждаются в защите от Doxa. Только тот, кто использует систему образования для взращения покорной массы, может счесть критическое мышление "представляющим опасность" и запретить".

Подписавшиеся под обращением потребовали немедленно прекратить преследование сотрудников журнала и освободить их.

В среду поддержку журналу Doxa, а также проекту "Важные истории" выразила редакция "Медузы". Там отметили, что в России преследования журналистов становятся все более масштабными, фактически власти объявили журналистику вне закона. "Судя по интенсивности таких новостей, в 2021 году российские власти решили дать собственное определение независимой журналистике. Это деятельность, которая в их глазах граничит с преступлением. Некоторые журналисты давно морально готовы к тому, что их будут обыскивать, допрашивать, даже сажать в тюрьму. Теперь каждый сотрудник каждого независимого СМИ в России должен всерьез примерить это на себя", - говорится в публикации издания, журналист которого Иван Голунов в 2019 году тоже подвергся преследованию со стороны силовиков по сфабрикованному делу. Однако задержание Голунова вызвало массовые протесты, и власти пошли на попятный.

Напомним, с обысками в квартиру Романа Анина силовики нагрянули поздно вечером 9 апреля. Сообщалось, что следственные действия в квартире у Анина проводились по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 137 УК РФ ("нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения").

Поводом для возбуждения дела могло стать расследование Анина "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" Это расследование было опубликовано в "Новой газете" в 2016 году, когда там работал Роман Анин. Тогда Игорь Сечин подал в суд на Анина и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Журналисты суд проиграли. По решению суда они выпустили опровержение.

Роман Анин также писал про панамские офшоры чиновников, многомиллионную недвижимость силовиков и их связи с криминальным миром, стремительное обогащение людей из окружения Владимира Путина.

В среду силовики пришли с обысками в редакцию студенческого журнала DOXA и домой к нескольким сотрудникам издания из-за видео, размещенного редакцией 23 января 2021 года, а потом удаленного по требованию Роскомнадзора. В ролике говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них.

Четырем редакторам DOXA предъявили обвинение по статье 151.2 УК РФ ("вовлечение несовершеннолетних в опасные действия"). Сотрудники DOXA не признали вину. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на три года.

Суд избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия четырем фигурантам - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, НатальюеТышкевич и Алле Гутниковой. Им запрещено выходить из дома "в период времени с 00 часов до 23 часов 59 минут", а также пользоваться интернетом и любыми другими средствами связи.