Силовики пришли с обысками в штаб Алексея Навального в Иркутске после звонка о том, что там якобы есть экстремистская литература

Штаб Навального в Иркутске / twitter.com

Силовики пришли с обысками в штаб Алексея Навального в Иркутске после звонка о том, что там якобы есть экстремистская литература, сообщил "Сибирь.Реалиям"* заместитель координатора штаба Захар Сарапулов. По его словам, документов на обыск у полиции нет. В феврале Сарапулов объявил о выдвижении в Госдуму.

"Они заявили, что им якобы поступил какой-то звонок, на самом деле это инсценировка, чтобы изъять листовки в поддержку Навального. Мы в Иркутске распространили более 2 тысяч листовок, и, судя по всему, это их напугало. Они решили их изымать и запугивать людей, вместо того, чтобы работать с настоящими преступниками", - сказал активист "Тайге.инфо".

Силовики пришли через несколько часов после того, как штаб Навального сообщил о поступлении новой партии листовок #СвободуНавальному для распространения в домах. 14 апреля в Уфе сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом МВД по Башкирии изъяли листовки в поддержку Навального у волонтера местного штаба Даниса Рафикова, его самого задержали.

Основанием стала съемка полицейских на камеру, когда они изымали тираж листовок. Силовики расценили это как неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП), передает "ОВД-Инфо". Рафикова оставили на ночь в отделе, а утром угрожали избить его, если он откажется сдавать отпечатки пальцев.

При этом оснований для дактилоскопии не было: если личность задержанного установлена, снимать отпечатки пальцев можно только при уголовных обвинениях или после решения суда об административном аресте. Уфимский районный суд назначил волонтеру 3 тысячи рублей штрафа.

15 апреля активисты обнаружили, что вход в офис уфимского штаба Навального исписали нецензурной бранью и изрисовали свастиками, а также залили клеем замок на входной двери. На окно была приклеена листовка "Фашизм не пройдет", на которой Навальный изображен рядом с Гитлером.

"По моему мнению, за этим стоят либо власти, у которых руки чешутся от того, что я пошла на выборы в горсовет, либо силовики, которые вчера изъяли у нас 4000 листовок за освобождение Навального", - сообщила "МБХ медиа" координатор штаба Лилия Чанышева.

Сегодня утром нас ждала очередная провокация. Штаб изрисовали и опять залили замок клеем. Это переходит все границы и показывает настоящий "уровень" власти. pic.twitter.com/oCFSAU38WK — Штаб Навального в Уфе (@teamnavalny_ufa) April 15, 2021

Эти инциденты стали продолжением череды нападок на штабы Навального в регионах - Мурманске, Санкт-Петербурге, Воронеже и Махачкале. "Интересная закономерность: почему-то нападениям подвергаются именно те наши штабы, координаторы которых заявили об участии в выборах в сентябре. Совпадение?" - прокомментировал в Twitter руководитель региональных штабов Леонид Волков.

Сотрудники махачкалинского штаба, который открылся только на прошлой неделе, сразу после открытия 11 апреля сообщили о пропаже своего координатора Эдуарда Атаева и его помощника Мурада Манапова. С тех пор об их местонахождении не было ничего известно. 13 апреля выяснилось, что оба находятся под административным арестом по неизвестным обвинениям.