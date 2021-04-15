В Алтайском крае ОМОН по ошибке вырезал дверь в квартиру женщины с детьми

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

В Заринске Алтайского края омоновцы по ошибке вломились с обыском в квартиру в поисках жительницы, которая еще семь лет назад переехала по другому адресу, пишет газета "Наш город Заринск" в Instagram. Инцидент произошел около 7 часов утра 14 апреля.

Силовики потребовали открыть дверь и объявили, что готовятся провести обыск. "Понимая, что никакого обыска у нее быть не может, так как девушка ничем криминальным не занимается, Света позвонила в дежурную часть. За дверью настаивали на том, чтобы дверь немедленно открыли. На просьбу назвать организацию ответили: "Вам зачем?". В дверь стали колотить кулаками громко и настойчиво", - пишет издание.

В квартире, помимо женщины, находились ее 16-летний сын и девятилетняя дочь, которая начала плакать. Жительница квартиры позвонила в дежурную часть, но к тому времени, как на вызов приехал наряд, омоновцы в масках успели вырезать дверь болгаркой.

Когда ошибка выяснилась, силовики просто ушли, оставив семью без двери. Приехавшие по вызову полицейские взяли объяснение со Светланы, составили протокол осмотра и пообещали компенсировать установку новой двери. По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, бойцы ОМОНа прибыли из Новосибирска.

"Сибирь.Реалии"* напоминают о похожем случае в Барнауле в августе 2018 года. Ранним утром бойцы отряда "Гром" и наркоконтроль через окно ворвались в дом, где находились двое женщин и четырехлетняя девочка. Пытаясь оказать сопротивление неизвестным людям в черном и в масках, в которых невозможно было узнать правоохранителей, хозяйка дома Инга Волженина сильно порезала руку стеклом. Ее муж в это время был в командировке.

Из постановления об обыске следовало, что один из подозреваемых по делу о краже, в рамках которого был назначен обыск, прописан по адресу Волжениных, однако эти данные оказались ошибочными. Служебная проверка установила, что нарушение закона допустили следователи, но уголовное дело возбуждено не было. Позже прокуратура Алтайского края отменила отказ в возбуждении дела. После жалобы семьи в Генпрокуратуру материалы дела были направлены на дополнительную проверку.