Очередь около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН "Москва"

Россияне смогут вернуть деньги за туристский продукт по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Соответсвующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РБК.

"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно", - отмечается в документе.

Деньги будут выплачиваться из средств фонда персональной ответственности туроператора "на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма". На 31 марта у турфирм, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), накопились обязательства более чем по 600 тыс. отложенных туров.

Правительство также утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров, которые занимаются поездками за рубеж. В частности, они освобождаются от ряда взносов в различные фонды.

Напомним, в августе прошлого года были утверждены правила возврата средств за покупку туров по России. Компенсацию автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки, если тур оплачен картой "Мир" (и только этой картой). Продолжительность поездки (проживания в гостинице) должна быть не менее 4 ночей, стоимость тура не может быть меньше 25 тыс. рублей.

Весной прошлого года власти предложили установить особый порядок компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавируса.

В апреле власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и Turkish Airlines дважды в неделю и вывозных рейсов. По оценке АТОР, всего забронировали туры в Турцию в эти даты 533 200 туристов, из них более 40% - семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров превысила 30 млрд рублей.