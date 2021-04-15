ВСЕ ФОТО У московских офисов Turkish Airlines выстроились очереди туристов, желающих сдать билеты

АГН "Москва" / Денис Воронин Очередь около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве

АГН "Москва" / Денис Воронин Ранее Turkish Airlines предложила клиентам обращаться в колл-центр или в офисы продаж для обмена авиабилетов

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Михаил

В Москве около офиса Turkish Airlines на Валовой улице выстроилась большая очередь. Как передает "Москва 24", после приостановки авиасообщения с Турцией многие москвичи решили сдать или обменять билеты. Накануне схожая ситуация была у офиса авиакомпании в Петербурге.

Как сообщает "Интерфакс", после введения ограничения на полеты россияне столкнулись с трудностями при возвращении из-за границы стыковочными рейсами через Стамбул. Одна из российских туристок рассказала агентству, что не смогла получить информацию об отмененных рейсах и вариантах возврата по телефону Turkish Airlines.

"На электронную почту мне пришло письмо от Turkish Airlines, где сообщалось, что последний сегмент моего обратного билета из Тбилиси - Стамбул-Москва - отменен. За дополнительной информацией было предложено обращаться в авиакомпанию по телефону. Однако там лишь автоматизированное меню без возможности связи с оператором, информации о возвращении в Россию оно не дает", - отметила она.

Тем временем в официальной группе "Турецких авиалиний" в соцсети "ВКонтакте" пассажиры просят представителей авиаперевозчика сделать разъяснительные посты о том, будут ли отменены регулярные рейсы, как и когда будут возвращать деньги за билеты. Кроме того, пассажиров интересуют, повлияет ли ограничение авиасообщения между Россией и Турцией на трансферные рейсы, такие как Санкт-Петербург - Стамбул - Шарм-эль-Шейх. Пока все запросы граждан остаются без ответа.

Накануне длинная очередь также выстроилась у офиса Turkish Airlines в Санкт-Петербурге. Туристы рассказали корреспонденту издания "Фонтанка", что в офисе принимает один сотрудник, на каждого человека у него уходит в среднем 10 минут. Билеты обменивают или возвращают, только если они были куплены напрямую у авиакомпании. Если билеты были куплены через агентов, туристам рекомендуется ждать официального сообщения об отмене рейсов.

Ранее Turkish Airlines предложила клиентам обращаться в колл-центр или в офисы продаж для обмена авиабилетов. "Для обмена авиабилетов или других запросов обращайтесь в наш кол-центр, <...> в наши офисы продаж или в те агентства, где были куплены билеты", - приводит ТАСС текст заявления перевозчика.

Тем временем у офиса Turkish Airlines.



Видео: Москва 24 pic.twitter.com/jqkZPOgR1J — aviasales (@aviasales) April 15, 2021

☹️ Огромные очереди у офиса Turkish airlines на Валовой - люди пришли вернуть деньги и обменять билеты pic.twitter.com/bYZlX0az3C — Alexander Reza 112+ (@volk2003) April 15, 2021

12 апреля стало известно, что Россия приостанавливает пассажирские авиаперелёты в Турцию и Танзанию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. При этом сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые "вывозные рейсы" для российских туристов, находящихся в Турции. Они смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами. Россияне, купившие путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.

По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 туристов. Из них более 40% - семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей).

Еще около 71 миллиона евро (6, 4 млрд рублей) составят убытки средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию за отсутствием собственного традиционного ассортимента. Еще 6-7 тысяч туристов в этот же период должны были посетить Танзанию, общая стоимость объемов продаж на этот период пока неизвестна.

"С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок", - отмечается в сообщении АТОР.