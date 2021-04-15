Жительница Махачкалы Нина Церетилова, выигравшая суд по опеке над собственными детьми, не может их забрать у семьи мужа. Об этом она написала в Instagram. "Я одна, без связи практически и в шоке от того, что такое вообще может быть. Детей держат люди, не обладающие на это никакими правами", - сообщила Церетилова. Ее слова приводит Znak.com. Ранее суд постановил передать детей отцу, так как Церетилова якобы ведет "аморальный образ жизни" - красит волосы, носит пирсинг и татуировки.

Активистка правозащитной группы "Марем", помогающей женщинам в трудной ситуации, правозащитница и журналистка Светлана Анохина рассказала, как произошло похищение детей. "Нина вернулась в Буйнакск, и там семья мужа сказала ей, что детей в доме нет. Их украли. Она пыталась играть по правилам, чтобы не травмировать детей, но из этого ничего не вышло. В постановлении суда сказано, что дети должны жить с матерью. Но о том, что их нужно сначала изъять из семьи отца, ни слова", - сообщила Анохина.

Последний раз Нина Церетилова видела своих детей в январе 2020 года. Бывший муж Магомед забрал трех детей (14, 12 и 8 лет) из ее квартиры и отказался возвращать. В интервью Znak.com женщина предположила, что это могло быть продиктовано намерением мужчины решить таким образом проблему с выплатой алиментов. На начало 2020 года у него образовалась задолженность по ним порядка 800 тыс. рублей.

Со своим бывшим мужем женщина не живет с 2012 года. Однако при разводе бывшие супруги не закрепили судебным решением, с кем проживают дети. После их похищения Церетилова подала в Кировский районный суд Махачкалы иск с просьбой разрешить этот вопрос и определить, что дети должны проживать с ней (как это и было по факту). Однако летом 2020 года Кировский районный суд Махачкалы постановил отдать детей отцу. В мотивировочной части решения подчеркивается, что это связано с тем, что женщина ведет "аморальный образ жизни": красит волосы в розовый цвет, набила татуировки с датами рождения детей на запястье и у нее есть пирсинг.

33-летняя Нина Церетилова уверена, что это было сделано специально. Ее пытались выставить в неблагоприятном свете перед жителями Дагестана, где сейчас преобладают традиционалистские настроения. О том, что в современном мире такие претензии звучат дико и абсурдно, никто не задумался.

Впоследствии Верховный суд Дагестана отменил решение Кировского районного суда Махачкалы и постановил вернуть Церетиловой трех детей.

Между тем уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщала РИА "Новости", что Нине Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена. Там также отметили, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.

Адвокат многодетного отца Руслан Гимбатов говорил, что его клиент не намерен отдавать детей бывшей супруге. "Дети не хотят возвращаться к матери, мы будем биться, пока мнение детей не будет услышано", - заявил юрист.